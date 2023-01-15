Может ли чайное дерево вылечить прыщи
Источник:Pubmed
Масло чайного дерева не лечит акне, но может снизить его проявления вследствие антибактериального действия. При этом может вызвать раздражение кожи и токсическое при приеме внутрь.
Польза чайного дерева
Масло чайного дерева – эфирное масло, производимое из листьев австралийского чайного дерева. Считается, что у него есть противомикробное и противовоспалительное действие. При этом нет данных, что оно влияет на другие причины появления акне, например, усиленную выработку кожного сала или нарушение процесса отшелушивания клеток кожи.
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Систематический обзор только четыре исследования показали, что масло чайного дерева может помогать при акне и бороться с грибковой инфекцией. Доказательства перспективны, но не убедительны. Исследования, что применение масла чайного дерева уменьшает проявления акне, были низкого качества.
Опасность чайного дерева
У большинства людей при нанесении на кожу масло чайного дерева не вызывает побочных реакций. Но у некоторых может возникнуть:
- раздражение кожи;
- аллергическая сыпь;
- зуд и жжение;
- покраснение;
- сухость кожи.
Не рекомендуется использовать чайное дерево при экземе.
При употреблении возможны серьезные последствия из-за токсического эффекта:
- спутанность и угнетение сознания;
- нарушение координации – атаксия.
Хотя у средства есть определенное влияние на акне и иногда оно входит в состав косметических продуктов по уходу за кожей, существуют более эффективные методы лечения кожи с угревой болезнью. При желании можно использовать чайное дерево, но учитывать вероятность побочных эффектов. Поэтому перед использованием масла чайного дерева лучше проконсультироваться с врачом-дерматологом.