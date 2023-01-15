Чи може чайне дерево вилікувати прищі

Олія чайного дерева не лікує акне, але може зменшити його прояви внаслідок антибактеріальної дії. При цьому може викликати подразнення шкіри та токсичне при прийомі внутрішньо.

Користь чайного дерева

Олія чайного дерева – ефірна олія, яку виробляють із листя австралійського чайного дерева. Вважається, що у нього є протимікробна та протизапальна дія. При цьому немає даних про те, що воно впливає на інші причини появи акне, наприклад, посилене вироблення шкірного сала або порушення процесу відлущування клітин шкіри.

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Систематичний огляд лише чотирьох досліджень показав, що олія чайного дерева може допомагати при акне та боротися з грибковою інфекцією. Докази перспективні, але не переконливі. Дослідження про те, що застосування олії чайного дерева зменшує прояви акне, були низької якості.

Небезпека чайного дерева

У більшості людей при нанесенні на шкіру олія чайного дерева не викликає побічних реакцій. Але в деяких може виникнути:

подразнення шкіри;

алергічний висип;

свербіж та печіння;

почервоніння;

сухість шкіри.

Не рекомендується використовувати олію чайного дерева при екземі.

При вживанні можливі серйозні наслідки через токсичний ефект:

сплутаність та пригнічення свідомості;

порушення координації – атаксія.

Хоча у засобу є певний вплив на акне і іноді воно входить до складу косметичних продуктів для догляду за шкірою, існують більш ефективні методи лікування шкіри з вугровою хворобою. За бажання можна використовувати олію чайного дерева, але враховувати ймовірність побічних ефектів. Тому перед початком використання олії чайного дерева краще проконсультуватися з лікарем-дерматологом.