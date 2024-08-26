Манипуляция с помощью секса: что делать, если с вами так поступают

Сексуальные манипуляции и принуждение – это одни из самых опасных и токсичных форм злоупотреблений, которые можно осуществлять в отношениях.

Для некоторых людей секс стал средством контроля своего партнера. Манипуляции однозначно имеют негативные последствия для всех, кто участвует, считает редакция Здоровье 24.

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Существуют сексуальные манипуляторы, которые позволяют себе использовать и контролировать своих партнеров. Этот способ определенно станет разрушительными для отношений.

Манипулируют сексом как женщины, так и мужчины. Обычно их целью является собственное сексуальное удовлетворение.

Какова цель сексуальной манипуляции? Ослабить волю партнера, чтобы воспользоваться его слабостью в своих целях.

Что известно о сексуальных манипуляторах?

Манипуляторы не заботятся об интересах другого человека, и, как правило, руководствуются лишь собственными фантазиями и потребностью в сексуальном контроле. Часто они являются красноречивыми, чтобы отразить "начальное сопротивление".

Чаще всего эти люди являются сексуально агрессивными и получают удовольствие от издевательства над объектом желания.

Манипулятор может долгое время преследовать свою жертву, а общаясь с ней использовать фразы с сексуальным намеком, скажем, про внешность или одежду.



Для некоторых людей секс стал средством контроля своего партнера / Фото: Pixabay

Манипуляции сексом в семейных отношениях

Секс как манипуляцию используют не только "новые" пары, но и партнеры в длительных отношениях.

Скажем, женщина отказывает мужчине в сексе для того, чтобы получить какую-то вещь или действие с его стороны. Однако мужчины могут требовать интима для "примирения".

Сравнение с бывшими сексуальными партнерами также приравнивается к манипуляции, ведь таким образом человек может стать неуверенным в себе и пытаться убедить партнера в своих предпочтениях.

В семейных отношениях манипулятор прекрасно знает свою "жертву" и на что ему надо давить, чтобы получить желаемое.



Сексуальные манипуляции часто встречаются в долговременных отношениях / Фото: Pixabay

Что делать, если вы стали жертвой сексуальных манипуляций

Помните, что вы и ваш партнер являются полноправными участниками в отношениях. Никто из вас не имеет права требовать секса, или манипулировать отказом от интима. Вы всегда можете отказаться от интима, если вас принуждают к нему.

Рекомендуем откровенно поговорить с вашим партнером об этом. Если мужчина или женщина делали это неосознанно, у вас есть шанс спасти отношения и улучшить их.

Однако, если изменения не происходят, и вы остаетесь в роли жертвы, спросите себя, нравится ли вам быть зависимыми.