Маніпуляція за допомогою сексу: що робити, якщо з вами так діють

Сексуальні маніпуляції і примус – це одні з найнебезпечніших і токсичних форм зловживань, які можна здійснювати в стосунках.

Для деяких людей секс став засобом контролю свого партнера. Маніпуляції однозначно мають негативні наслідки для всіх, хто бере участь, вважає редакція Здоров'я 24.

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Існують сексуальні маніпулятори, які дозволяють собі використовувати і контролювати своїх партнерів. Цей спосіб неодміно стане руйнівними для стосунків.

Маніпулюють сексом як жінки, так і чоловіки. Зазвичай їхньою метою є власне сексуальне задоволення.

Яка мета сексуальної маніпуляції? Послабити волю партнера, щоб скористатися його слабкістю у своїх цілях.

Що відомо про сексуальних маніпуляторів?

Маніпулятори не піклуються про інтереси іншої людини, і, як правило, керуються лише власними фантазіями та потребою в сексуальному контролі. Часто вони є красномовними, щоб відбити "початковий опір".

Найчастіше ці люди є сексуально агресивними і отримують задоволення від знущання над об'єктом бажання.

Маніпулятор може тривалий час переслідувати свою жертву, а спілкуючися з нею використовувати фрази з сексуальним натяком, скажімо, про зовнішність або одяг.



Для деяких людей секс став засобом контролю свого партнера / Фото: Pixabay

Маніпуляції сексом у сімейних відносинах

Секс як маніпуляцію використовують не лише "нові" пари, а й партнери у довготривалих стосунках.

Скажімо, жінка відмовляє чоловіку у сексі для того, щоб отримати якусь річ або дію з його сторони. Натомість чоловіки можуть вимагати інтиму для "примирення".

Порівняння з колишніми сексуальними партнерами також прирівнюється до маніпуляції, адже у такий спосіб людина може стати невпевненою у собі і намагатися переконати партнера у своїх перевагах.

У сімейних стосунках маніпулятор чудово знає свою "жертву" і на що йому треба тиснути, щоб отримати бажане.



Сексуальні маніпуляції часто трапляються у довготривалих стосунках / Фото: Pixabay

Що робити, якщо ви стали жертвою сексуальних маніпуляцій

Пам'ятайте, що ви та ваш партнер є повноправними учасниками у відносинах. Ніхто з вас не має права вимагати сексу, або маніпулювати відмовою від інтиму. Ви завжди можете відмовитися від інтиму, якщо вас примушують до нього.

Рекомендуємо відверто поговорити з вашим партнером про це. Якщо чоловік або жінка робили це неусвідомлено, у вас є шанс врятувати стосунки і покращити їх.

Однак, якщо зміни не відбувається і ви залишаєтеся в ролі жертви, спитайте себе, чи подобається бути залежними.