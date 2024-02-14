В Киеве спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов

Медики детской клиники "Охматдет" спасли жизнь ребенку, который проглотил 20 магнитов. Во время хирургического вмешательства врачи обнаружили 5 отверстий в брюшной полости, которые сделала эта игрушка.

Ребенок проглотил магнитную игрушку

Родители мальчика обратились к врачам, когда ребенок начал жаловаться на боль в животе. Радиографическое обследование выявило много посторонних объектов в пищеварительном канале, которые оказались элементами магнитного конструктора. 20 магнитов, соединенных между собой, находились в разных частях желудочно-кишечного тракта.

Также на тему 25-летняя Александра победила острый лейкоз и стала мамой

Учитывая опасность, которую имеют проглоченные магниты, специалисты клиники решили немедленно провести операцию. Из-за того что магниты могут защемлять ткани, возникают риски некроза, перфорации органов и желудочно-кишечной непроходимости.

Операция прошла успешно

На этапе эндоскопии удалось извлечь 19 магнитов, но один из них пришлось удалять с помощью хирургического вмешательства.

Операция обнаружила 5 перфоративных отверстий в брюшной полости пациента и последний магнит. После удаления магнита, все отверстия были успешно зашиты.

Сейчас состояние мальчика стабилизируется, он проходит послеоперационный период восстановления. Однако врачи отмечают, что не всегда возможен такой благоприятный результат.

Последствия проглатывания инородных тел бывают ужасными даже после их удаления. Маленькие пациенты могут сильно ухудшить качество своей жизни, а иногда и потерять ее,

– предупредили врачи.

Они добавили, что в случае подозрения на проглатывание инородных предметов, важно не вызывать рвоту или пытаться удалить предмет самостоятельно, а немедленно обратиться за медицинской помощью.