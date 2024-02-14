В Києві врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів

Медики дитячої клініки "Охматдит" врятували життя дитині, яка проковтнула 20 магнітів. Під час хірургічного втручання лікарі виявили 5 отворів в черевній порожнині, які зробила ця іграшка.

Дитина проковтнула магнітну іграшку

Батьки хлопчика звернулися до лікарів, коли дитина почала скаржитись на біль у животі. Радіографічне обстеження виявило багато сторонніх об'єктів у травному каналі, які виявилися елементами магнітного конструктора. 20 магнітів, з’єднаних між собою, знаходились в різних частинах шлунково-кишкового тракту.

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Враховуючи небезпеку, яку мають проковтнуті магніти, спеціалісти клініки вирішили негайно провести операцію. Через те що магніти можуть защемлювати тканини, виникають ризики некрозу, перфорації органів і шлунково-кишкової непрохідності.

Операція пройшла успішно

На етапі ендоскопії вдалося витягнути 19 магнітів, але один з них довелося видаляти за допомогою хірургічного втручання.

Операція виявила 5 перфоративних отворів в черевній порожнині пацієнта та останній магніт. Після видалення магніту, всі отвори були успішно зашиті.

Зараз стан хлопчика стабілізується, він проходить післяопераційний період відновлення. Однак лікарі наголошують, що не завжди можливий такий сприятливий результат.

Наслідки проковтування сторонніх тіл бувають жахливими навіть після їхнього видалення. Маленькі пацієнти можуть сильно погіршити якість свого життя, а інколи й втратити його,

– попередили лікарі.

Вони додали, що в разі підозри на проковтування сторонніх предметів, важливо не викликати блювання або намагатися видалити предмет самостійно, а негайно звернутись за медичною допомогою.