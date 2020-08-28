В начале осени на солнце ожидается незначительная активность. Поэтому, вероятнее всего, магнитных бурь в сентябре 2020 года не будет.

Специалисты из лаборатории регионовской астрономии ФИАН сообщают, что в этом месяце активность на солнце будет незначительной.

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Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться 29, 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Впрочем, она предполагается слишком слабой и не будет достигать до уровня G1, то есть до магнитной бури слабого уровня.

Прогноз солнечной активности на сентябрь 2020 года / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Множество людей жалуются на плохое самочувствие в период магнитных бурь. Впрочем, наука пока не подтвердила, что солнечная активность может влиять на состояние здоровья человека.

В течение одного из исследований специалисты проанализировали 63 миллиона твитов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль. Ученые сравнили сообщения с графиком магнитных бурь и обнаружили, что период активности сообщений и график магнитных бурь совершенно не совпадал.

Еще один аргумент в пользу науки

Каждый сезон толпы туристов съезжаются посмотреть на полярное сияние. Оно возникает тогда, когда электромагнитная активность достигает нашей планеты и начинает взаимодействовать с ее магнитным полюсом. Впрочем, пока туристы не жаловались на головную боль во время созерцания сияния.

Поэтому специалисты склоняются к мнению, что чувствительность человека к магнитным бурям маловероятна, ведь магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие Солнца.

Отметим, что головная боль может возникать по разным причинам и может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому рекомендуем обратиться к врачу, чтобы он установил точную причину заболевания.