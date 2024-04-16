Могла умереть ежесекундно: хирурги Львова прооперировали девочку на 8 день жизни

Во Львове хирурги Детской Больницы Святого Николая провели уникальную операцию только на 8 день жизни новорожденной девочки с пороком легких.

Соломийке грозил врожденный порок легких. Родители узнали об этом во время планового УЗИ на 20-й неделе беременности.

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Какой порок угрожал ребенку

Медики собрали пренатальный консилиум и предварительно установили диагноз: кистозно-аденоматозная мальформация легких.



О патологии легких медики знали еще до рождения Соломийки / Фото Первого медицинского объединения Львова

Далее команда врачей разработала план спасения для Соломийки. После рождения девочки было проведено комплексное обследование и выявлена патология левого легкого, которая нарушала дыхательные функции. Ребенок мог умереть в любой момент.

Операция на 8 день жизни

Обычно операции выполняют малышам в 8 месяцев, но в случае Соломийки нельзя было терять времени. С каждым днем новообразования увеличивались, давя на важные органы.

Поэтому хирурги прооперировали девочку на 8 день жизни.

"Чтобы избежать травматизации грудной клетки младенца, врачи выполнили торакоскопическое вмешательство – через 3 маленькие проколы", – говорится в сообщении.

. Этот метод является золотым стандартом всех передовых клиник мира. Он сложнее для хирурга, но безопаснее для ребенка.



Врачи спасли жизнь новорожденной Соломийки / Фото Первого медицинского объединения Львова

Как чувствует себя девочка

Операция прошла успешно, и теперь Соломийка, полностью здорова, вернулась домой к своей семье.