Могла померти щомиті: хірурги Львова прооперували дівчинку на 8 день життя
Джерело:Перше медичне об'єднання Львова
У Львові хірурги Дитячої Лікарні Святого Миколая провели унікальну операцію лише на 8 день життя новонародженої дівчинки з вадою легень.
Соломійці загрожувала вроджена вада легень. Батьки дізнались про це під час планового УЗД на 20-му тижні вагітності.
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Яка вада загрожувала дитині
Медики зібрали пренатальний консиліум та попередньо встановили діагноз: кістозно-аденоматозна мальформація легень.
Про патологію легень медики знали ще до народження Соломійки / Фото Першого медичного об'єднання Льовова
Далі команда лікарів розробила план порятунку для Соломійки. Після народження дівчинки було проведено комплексне обстеження і виявлено патологію лівої легені, яка порушувала дихальні функції. Дитина могла померти щомиті.
Операція на 8 день життя
Зазвичай операції виконують малечі у 8 місяців, але у випадку Соломійки не можна було втрачати часу. З кожним днем новоутворення збільшувалися, тиснучи на важливі органи.
Тож хірурги прооперували дівчинку на 8 день життя.
"Щоб уникнути травматизації грудної клітки немовляти, лікарі виконали торакоскопічне втручання – через 3 маленькі проколи", – ідеться у повідомленні.Довідка. Цей метод є золотим стандартом усіх передових клінік світу. Він складніший для хірурга, але безпечніший для дитини.
Лікарі врятували життя новонародженої Соломійки / Фото Першого медичного об'єднання Львова
Як почувається дівчинка
Операція пройшла успішно, і тепер Соломійка, повністю здорова, повернулася додому до своєї родини.