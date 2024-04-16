Могла померти щомиті: хірурги Львова прооперували дівчинку на 8 день життя

У Львові хірурги Дитячої Лікарні Святого Миколая провели унікальну операцію лише на 8 день життя новонародженої дівчинки з вадою легень.

Соломійці загрожувала вроджена вада легень. Батьки дізнались про це під час планового УЗД на 20-му тижні вагітності.

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Яка вада загрожувала дитині

Медики зібрали пренатальний консиліум та попередньо встановили діагноз: кістозно-аденоматозна мальформація легень.



Про патологію легень медики знали ще до народження Соломійки / Фото Першого медичного об'єднання Льовова

Далі команда лікарів розробила план порятунку для Соломійки. Після народження дівчинки було проведено комплексне обстеження і виявлено патологію лівої легені, яка порушувала дихальні функції. Дитина могла померти щомиті.

Операція на 8 день життя

Зазвичай операції виконують малечі у 8 місяців, але у випадку Соломійки не можна було втрачати часу. З кожним днем новоутворення збільшувалися, тиснучи на важливі органи.

Тож хірурги прооперували дівчинку на 8 день життя.

"Щоб уникнути травматизації грудної клітки немовляти, лікарі виконали торакоскопічне втручання – через 3 маленькі проколи", – ідеться у повідомленні.

. Цей метод є золотим стандартом усіх передових клінік світу. Він складніший для хірурга, але безпечніший для дитини.



Лікарі врятували життя новонародженої Соломійки / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Як почувається дівчинка

Операція пройшла успішно, і тепер Соломійка, повністю здорова, повернулася додому до своєї родини.