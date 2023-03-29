Львовянка прожила 8 месяцев с зубом в легких

Врачи нашли в бронхах львовянки зуб после 8 месяцев постоянного и изнурительного кашля. Его смогли успешно удалить и сан женщины улучшился.

Зуб в легких

Молодая женщина обратилась к пульмонологу амбулаторно-поликлинического отделения Центра легочного здоровья с жалобами на постоянный, изнурительный кашель.

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В таком состоянии женщина находилась восемь месяцев, и лекарство не облегчало ее состояние. Она обращалась за помощью к разным врачам и другим медучреждениям, но вылечить кашель так и не удавалось.

Как зуб попал в легкие

Рентгенобследование ей не проводили, потому что она кормила ребенка грудью. В конце концов женщине посоветовали обратиться к специалистам Центра легочного здоровья,

– сообщили в Центре легочного здоровья.

Врач-пульмонологиня, осмотрев женщину, направила ее на рентгеноисследование, обнаружившее в правом нижне-щеточном бронхе часть зуба.



Удалённый зуб / Фото Центр легочного здоровья

Позже выяснилось, что часть зуба попала в легкие во время родов, происходивших путем кесарева сечения. Он откололся во время экстренной интубации – медицинская манипуляция, заключающаяся в установке трубки в рот.

Специалисты эндоскопического кабинета Центра легочного здоровья под местной анестезией удалили зуб с помощью эндоскопической корзинки.