Львів'янка прожила 8 місяців із зубом в легенях

Лікарі знайшли в бронхах львів'янки зуб після 8 місяців постійного та виснажливого кашлю. Його змогли успішно видалити і сан жінки покращився.

Зуб в легенях

Молода жінка звернулася до пульмонолога амбулаторно-поліклінічного відділення Центру легеневого здоров'я зі скаргами на постійний, виснажливий кашель.

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В такому стані жінка перебувала вісім місяців, і ліки не полегшували її стан. Вона зверталася за допомогою до різних лікарів й інших медзакладів, але вилікувати кашель так і не вдавалося.

Як зуб потрапив у легені

Рентгенобстеження їй не проводили, бо вона годувала дитину грудьми. Врешті-решт жінці порадили звернутися до спеціалістів Центру легеневого здоров’я,

– повідомили у Центрі легеневого здоров’я.

Лікарка-пульмонологиня, оглянувши жінку, скерувала її на рентгенодослідження, яке й виявило у правому нижньо-щітковому бронху частину зуба.



Видалений зуб / Фото Центр легеневого здоров'я

Пізніше з'ясувалося, що частина зуба потрапила в легені під час пологів, які відбувалися шляхом кесаревого розтину. Він відколовся під час екстреної інтубації – медична маніпуляція, що полягає у встановленні трубки в рот.

Фахівці ендоскопічного кабінету Центру легеневого здоров'я під місцевою анестезією видалили зуб за допомогою ендоскопічного кошичка.