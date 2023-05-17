Болезнь Лукашенко: какой диагноз у белорусского диктатора и чем ему грозит

Пресса и эксперты считают, что у Беларуси скоро может появиться шанс на изменения, ведь позиции Лукашенко ослабевают вместе с его здоровьем.

Почему все говорят о здоровье Лукашенко

О том, что со здоровьем у белорусского диктатора возникли проблемы, пресса и аналитики пишут с 9 мая. В Москве на параде у Путина он не смог пройти короткое расстояние пешком и пользовался электрокаром и был с забинтованной рукой.

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На обед в Кремле не остался, по возвращении в Минск не выступил, день флага, герба и гимна Беларуси пропустил. На публике Лукашенко никто не видел неделю после его визита в Москву.



Лукашенко на параде в Москве / Скриншот с трансляции

Реакция пропаганды

Пресс-служба самопровозглашенного президента уверяла, что все хорошо, просто Лукашенко все это время "работает с документами". Накануне в провластном белорусском телеграм-канале опубликовали фото диктатора и сообщение о том, что Лукашенко приехал в центральный командный пункт ВВС Беларуси.

Рука на нем была тоже перебинтована, правда левая, а на параде – правая. Скорее всего, это может означать, что ему меняют катетер.



Появление Лукашенко после паузы / Фото ВЧК-ОГПУ

Чуть позже появилось видео, на котором Лукашенко выглядит уставшим и говорит очень хриплым голосом.

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Чем болеет Лукашенко

Замглавы Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин первым признал, что Лукашенко болен, но чем конкретно не уточнил. Но по данным белорусского оппозиционера Павла Латушко, у Лукашенко сильный инфекционно-аллергический миокардит – это воспалительный процесс, который влияет на сердечную мышцу (миокард). Это состояние, при котором воспалительная реакция миокарда вызывается как инфекционными, так и аллергическими факторами.

Инфекционный миокардит возникает, когда вирусы, бактерии, паразиты или другие микроорганизмы поражают сердечную мышцу. Это может являться результатом распространения инфекции из других частей организма или прямого воздействия инфекционных агентов на сердце. Инфекционный миокардит может быть вызван разными патогенами, такими как вирусы гриппа, гепатита, герпеса, ветряной оспы, бактериями Borrelia burgdorferi (вызывающей болезнь Лайма), разными паразитами и т.д.

Аллергический миокардит возникает в результате аллергической реакции организма на определенные вещества, такие как лекарство, пищевые продукты, ядовитые вещества или другие аллергены. Под их влиянием в организме возникает воспалительная реакция, влияющая на сердечную мышцу.

Симптомы инфекционно-аллергического миокардита могут включать боль в груди, повышение температуры, утомляемость, сердцебиение, пульсацию в шее, реакции на электрокардиографии (ЭКГ) и показателях крови. Важно отметить, что симптомы могут быть похожи на другие сердечные заболевания.

Несмотря на не очень тяжелые симптомы, это крайне опасное заболевание, которое может потребовать госпитализации и поддержки жизненных функций, включая использование искусственного сердца или трансплантацию сердца.

Шанс для белорусов

Но стоит подчеркнуть, что пока на самом деле никто точно не знает, что происходит с Лукашенко, ведь диктаторы не отчитываются перед избирателями. И, следовательно, вполне естественно, что в центре оживленного обсуждения становится вопрос, умрет ли Лукашенко, а точнее, если Лукашенко умрет, то что будет дальше. Вся система Лукашенковской вертикали выстроена лично под него. И когда он исчезнет, то у белорусского народа и лидеров их оппозиции появится шанс изменить свое будущее. Надеемся, они его снова не упустят.