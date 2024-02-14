Лучшие позы для секса: горячая подборка ко Дню влюбленных

14 февраля 2024, 23:00
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Факты. Здоровье.

Секс принесет максимум удовольствия, если оба партнера знают, что именно им нравится. Конечно, чтобы понимать свое тело нужно экспериментировать.

Ко Дню Валентина предлагаем вам узнать о лучших позах, которые должна попробовать каждая пара. Перечень от Светланы Керимовой – эксперта в сфере женского образования, владелицы образовательной компании Woman Insight.

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  • Миссионерская поза

Начнем с классики. Это максимально тактильная, приятная и нежная поза. В то же время она не совсем выгодна для женщины, у которой слабо развиты мышцы тазового дна.

Преимущество – в этой позе нет необходимости совершать многочисленные движения, главное – подкручивать таз навстречу партнеру.
  • Коленно-кистевая поза

В этой позе женщина выглядит максимально эффектно и сексуально. Достаточно не забывать о прогибе в пояснице и ваш парнер будет возбуждаться только от вашего вида.

Ваша задача – делать активные движения навстречу партнеру, при этом сжимать интимные мышцы во время соприкосновения с телом.
  • Всадница

Эта поза включает все глубокие точки, а потому имеет много преимуществ. Кроме того, многие мужчины любят видеть на себе свою партнершу.

  • Лягушка

Эта поза очень выгодна для женщин, ведь она поможет достичь оргазма. Поскольку вагинальный канал максимально узкий и тугой. Женщина при этом является выносливой.

Положение – в приседе. Упирайтесь локтями в ноги, а движения делайте сверху вниз. Наслаждаться в этой позе можно долго, а вот заканчивайте комбинацией "9 коротких, 1 глубокий".

Это одна из самых горячих вариаций Всадницы, отмечает Светлана Керимова. Отличается она от классической тем, что девушка сидит на мужчине, опираясь на диван или любую поверхность не коленями, а ступнями.

  • Обнявшись, сидя на партнере

Очень приятная позиция. Задача женщины - сжимать интимные мышцы и двигать тазом. Если партнер впереди, то сжатие происходит к нему вперед, а если сзади – акцент на сжатие назад.

Автор: Даша Птаховська