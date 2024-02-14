Найкращі пози для сексу: гаряча підбірка до Дня закоханих

Секс принесе максимум задоволення, якщо обидва партнера знають, що саме їм подобається. Звісно, щоб розуміти своє тіло потрібно експериментувати.

До Дня Валентина пропонуємо вам дізнатись про найкразі пози, які має спробувати кожна пара. Перелік від Світлани Керимової – експертки у сфері жіночої освіти, власниці освітньої компанії Woman Insight.

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Місіонерська поза

Почнемо з класики. Це максимально тактильна, приємна та ніжна поза. Водночас вона не зовсім вигідна для жінки, у якої слабко розвинені м'язи тазового дна.

Колінно-кистьова поза

Перевага – у цій позі немає необхідності здійснювати численні рухи, головне – підкручувати таз назустріч партнеру.

У цій позі жінка виглядає максимально ефектно та сексуально. Достатньо не забувати про прогин у попереку і ваш парнер буде збуджуватись лише від вашого вигляду.

Вершниця

Ваше завдання – робити активні рухи назустріч партнеру, при цьому стискати інтимні м'язи під час зіткнення з тілом.

Ця поза включає всі глибокі точки, а тому має багато переваг. Крім того, багато чоловіків люблять бачити на собі свою партнерку.

Жабка

Ця поза дуже вигідна для жінок, адже вона допоможе досягнути оргазму. Оскільки вагінальний канал максимально вузький і тугий. Жінка при цьому є витривалою.

Положення – у присиді. Впирайтеся ліктями в ноги, а рухи робіть зверху вниз. Насолоджуватися в цій позі можна довго, а ось закінчуйте комбінацією "9 коротких, 1 глибокий".

Це одна з найгарячіших варіацій Вершниці, зазначає Світлана Керимова. Відрізняється вона від класичної тим, що дівчина сидить на чоловіку, спираючись на диван або будь-яку поверхню не колінами, а ступнями.

Обійнявши, сидячи на партнері

Дуже нприємна позиція. Завдання жінки — стискати інтимні м'язи та рухати тазом. Якщо партнер попереду, то стиск відбувається до нього вперед, а якщо ззаду – акцент на стиск назад.