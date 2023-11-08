Вспышку гепатита А в Винницкой области локализовали, – Минздрав

Вспышку гепатита А в Винницкой области удалось локализовать. Впрочем, источник инфицирования по-прежнему ищут.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. С начала вспышки зарегистрировано 274 случая гепатита А.

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Вспышку в Винницкой области удалось локализовать. Мы видим, что появляются новые случаи. Но эти случаи проявляются проактивно – путем обследования контактных лиц или в семейных очагах. И в результате вирусологических исследований удается установить наличие инфицирования,

– сообщил Виктор Ляшко.

По его словам, система Центров контроля и профилактики болезней, эпиднадзора сработала хорошо. Поэтому специалисты ищут источник. При этом рассматривают несколько вариантов, но пока они не подтверждены.

"Как только будут подтверждены, мы выйдем с коммуникацией, какие меры и управленческие решения приняты, чтобы не повторять такие вспышки в будущем", – добавил министр.

Эпидемию не будут объявлять

В Минздраве отметили, что в других областях фиксируют единичные случаи тоже, но их в одну вспышку не объединяют, а потому не объявляют эпидемию.

В Виннице продолжается вакцинация от гепатита А, прежде всего она охватывает группы риска. Виктор Ляшко сообщил, что вакцинацию проводят препаратом, закупленным для реагирования на возможный рост инфекционных заболеваний после теракта россиян на Каховской ГЭС.

Впрочем, при необходимости в Минздраве обещают закупить дополнительные партии вакцины. Пока же препарата хватает для прививки тех групп риска, которые подлежат вакцинации.

Вспышка гепатита А в Виннице:

24 октября в Виннице зафиксирована вспышка вирусного гепатита А в одном из районов города. На следующий день вспышку заболевания признали чрезвычайной ситуацией.

28 октября в область прибыла команда Минздрава во главе с главным санитарным врачом Игорем Кузиным, чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования.

К работе привлечены все службы специалистов Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней, группа оперативного реагирования Центра общественного здоровья Украины: врачи-эпидемиологи, специалисты по лабораторной диагностике, биобезопасности и биозащите.