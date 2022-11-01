Люди с аллергией значительно реже болеют коронавирусом: ученые не понимают почему

Анализ более 4000 человек показал несколько интересных тенденций инфекции SARS-CoV-2, в том числе то, что люди с пищевой аллергией имеют примерно вдвое меньшую вероятность заражения.

Исследование риска заражения коронавирусом

Результаты совпадают с другими недавними исследованиями, обнаружившими, что аллергические состояния, такие как астма, могут обеспечить определенную защиту от тяжелых случаев COVID-19.

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Однако новое исследование NIH показало, что астма не связана с повышенным риском заражения SARS-CoV-2, несмотря на то, что является заболеванием, влияющим на дыхательную систему. С другой стороны, ожирение и высокий индекс ИМТ были факторами, повышающими риск заражения SARS-CoV-2, а также возраст детей и подростков, проживающих в одном жилом помещении.

Люди с пищевой аллергией меньше болеют коронавирусом

Но открытие пищевой аллергии может быть самым знаковым среди всех работ. Исследователи не уверены, почему пищевая аллергия делает людей менее уязвимыми к SARS-CoV-2.

Половина всех участников исследования заявили, что у них диагностированная пищевая аллергия, астма, экзема или аллергический ринит. Затем эти самоотчеты были подтверждены набором анализов крови, обнаруживших антитела, связанные с аллергическим заболеванием.

Затем исследователи отследили распространение SARS-CoV-2 в семьях участников с мая 2020 года по февраль 2021 года. Люди с экземой и астмой не проявляли особой уязвимости к вирусу, но они также не были более защищенными. Тем временем у людей с пищевой аллергией риск заражения SARS-CoV-2 был на 50% ниже.

Ранее ученые совершили другое тревожное открытие: во время пандемии уровень смертности от инфаркта резко возрос во всех возрастных группах.