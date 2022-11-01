Люди з алергією значно рідше хворіють на коронавірус: вчені не розуміють чому

Аналіз понад 4000 осіб показав кілька цікавих тенденцій інфекції SARS-CoV-2, у тому числі те, що люди з харчовою алергією мають приблизно вдвічі меншу ймовірність зараження.

Дослідження ризику зараження коронавірусом

Результати збігаються з іншими недавніми дослідженнями, які виявили, що алергічні стани, такі як астма, можуть забезпечити певний захист від тяжких випадків COVID-19.

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Однак, нове дослідження NIH показало, що астма не пов'язана з підвищеним ризиком зараження SARS-CoV-2, попри те, що є захворюванням, яке впливає на дихальну систему. З іншого боку, ожиріння та високий індекс ІМТ були факторами, що підвищують ризик зараження SARS-CoV-2, а також вік дітей та підлітків, які проживають в одному житловому приміщенні.

Люди з харчовою алергією менше хворіють на коронавірус

Але відкриття щодо харчової алергії може бути найзнаковішим серед усіх робіт. Дослідники не впевнені, чому харчова алергія робить людей менш вразливими до SARS-CoV-2.

Половина всіх учасників дослідження заявили, що вони мають діагностовану харчову алергію, астму, екзему чи алергічний риніт. Потім ці самозвіти були підтверджені набором аналізів крові, які виявили антитіла, пов'язані з алергічним захворюванням.

Потім дослідники відстежили поширення SARS-CoV-2 у сім'ях учасників з травня 2020 року до лютого 2021 року. Люди з екземою та астмою не виявляли особливої ​​вразливості до вірусу, але вони також не були більш захищеними. Тим часом у людей з харчовою алергією ризик зараження SARS-CoV-2 був на 50% нижчим.

Раніше вчені зробили інше тривожне відкриття: під час пандемії рівень смертності від інфаркту різко зріс у всіх вікових групах.