Люди делают выводы о других только по лицу

Новое исследование показало, что люди склонны делать выводы о других. И эти предубеждения чаще всего становятся причиной отказа при приеме на работу.

Умение делать быстрые выводы о человеке могут быть полезны в оценке личности. Но это также, к сожалению, может привести к формированию стереотипов – например, мнения, что у всех людей с определенными физическими характеристиками есть какие-то недостатки.

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Новое исследование пристрастности

Недавняя работа исследователей из Японии показала, что некоторые из нас склонны делать радикальные выводы о чертах и личностях других людей, основываясь исключительно на внешности.

В серии онлайн-исследований с участием более 300 участников Ацуноба Сузуки и его коллеги обнаружили то, что они называют "выводами о чертах лица" (FBTI). В основном, испытуемые высказывали ряд суждений о личности, бросив краткий взор на лицо.

Хотя все в той или иной степени делают такие выводы, они обнаружили, что некоторые люди делают только крайние суждения (как положительные, так и отрицательные). Это сохранялось даже тогда, когда учитывались возраст, пол и этническая принадлежность участников.

Почему это проблема

Представьте, что вы видите определенный тип лица, возможно, с жестким взглядом и мужественными чертами, и сразу же создается впечатление, что этот человек крайне ненадежен. Или кто-то с более женственными чертами лица и большими глазами некомпетентен. Как говорят Сузуки и его коллеги, это большая проблема.

По словам ученых, такие поспешные суждения предсказуемы, но обычно не точны. И мы также знаем, что первое впечатление, как правило, трудно изменить. Следовательно, это может означать, что на работу часто нанимают не тех людей. Проблема с бессознательной пристрастностью состоит в том, что вы не осознаете, что делаете это.

Это одна из причин, по которой некоторые компании настаивают на отказе от бессознательной предвзятости. Тренинг по неосознанному пристрастному отношению – это не какое-то универсальное средство против дискриминации, но, согласно исследованиям, даже короткие занятия способны изменить мнение людей.