Люди роблять висновки про інших лише за обличчям

Нове дослідження показало, що люди схильні робити висновки про інших. І ці упередження найчастіше стають причиною відмови при прийомі на роботу.

Вміння робити швидкі висновки про людину можуть бути корисними в оцінці особистості. Але це також, на жаль, може призвести до формування стереотипів – наприклад, думки, що всі люди з певними фізичними характеристиками мають якісь вади.

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Нове дослідження упередженості

Нещодавня робота дослідників з Японії показала, що дехто з нас схильний робити радикальні висновки про риси та особистості інших людей, ґрунтуючись виключно на зовнішності.

У серії онлайн-досліджень за участю понад 300 учасників Ацунобу Сузукі та його колеги виявили те, що вони називають "висновками про риси обличчя" (FBTI). В основному, випробовувані висловлювали ряд суджень про особистість, кинувши короткий погляд на обличчя.

Хоча всі тією чи іншою мірою роблять такі висновки, вони виявили, що деякі люди роблять лише крайні судження (як позитивні, так і негативні). Це зберігалося навіть тоді, коли враховувалися вік, стать та етнічна приналежність учасників.

Чому це проблема

Уявіть, що ви бачите певний тип обличчя, можливо, з жорстким поглядом та мужніми рисами, і відразу ж складається враження, що ця людина вкрай ненадійна. Або що хтось із більш жіночними рисами обличчя та великими очима некомпетентний. Як кажуть Сузукі та його колеги, це велика проблема.

За словами вчених, такі поспішні судження передбачувані, але зазвичай не точні. І ми також знаємо, що перше враження зазвичай важко змінити. Отже, це може означати, що на роботу часто наймають не тих людей. Проблема з несвідомою упередженістю полягає в тому, що ви не усвідомлюєте, що робите це.

Це одна з причин, через яку деякі компанії наполягають на відмові від несвідомої упередженості. Тренінг із неусвідомленого упередженого відношення – це не якийсь універсальний засіб проти дискримінації, але, згідно з дослідженнями, навіть короткі заняття здатні змінити думку людей.