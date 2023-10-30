В Ровно мужчина умер от инфекционного заболевания: съел немытые овощи и фрукты

В Ровно умер 57-летний мужчина в результате редкого инфекционного заболевания. Это первый летальный случай за последние 7 лет.

Ровенский центр контроля и профилактики заболеваний зафиксировал, что вероятной причиной заражения стало употребление немытых овощей и фруктов, загрязненных стулом зараженных мышей.

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Мужчина был госпитализирован в больницу с признаками желтухи. Медики предоставили пострадавшему необходимую медицинскую помощь, но это не помогло его спасти.

Мужчина умер из-за тяжелого течения лептоспироза.

Лептоспироз – что это? Лептоспироз – опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Leptospira. В ЦОС отмечают, что без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, поражению печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга). Заболевание может привести к смерти. Бактерия, которая провоцирует лептоспироз у людей, попадает в воду с мочой инфицированных животных, чаще всего – грызунов.

Случаи лептоспироза

В этом году в Ровенской области уже было зафиксировано четыре случая лептоспироза в Дубенском и Ровенском районах. Впрочем, последний летальный случай в результате инфицирования лептоспирозом регистрировали в 2016 году.

Врачи призвали украинцев ответственно относиться к своему здоровью и в случае выявления первых симптомов, таких как лихорадка, мышечная боль, покраснение глаз и увеличение лимфатических узлов, – немедленно обратитесь к врачу.