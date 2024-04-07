Насколько опасны средства против глистов

Средства против глистов, как правило, безопасны для человека, если их использовать по назначению. Однако злоупотребление некоторыми лекарствами может быть опасным. Также есть препараты с серьезными побочными эффектами, поэтому не стоит принимать ничего без консультации с врачом.

Кому нужно принимать лекарства против глистов

Препараты от гельминтов являются безопасными для человека, если их использовать по назначению. Однако злоупотребление некоторыми средствами может быть опасным. Например, препарат ивермектин используется для борьбы с гельминтами и другими паразитами у животных и людей.

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Однако, были случаи его неправильного использования для лечения коронавируса, что приводило к серьезным побочным эффектам и передозировкам, включая судороги и даже смерть. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегает от использования ивермектина для профилактики или лечения COVID-19.

Глобальная программа дегельминтизации ВОЗ рекомендует периодическую профилактику гельминтов без предварительной индивидуальной диагностики для всех людей группы риска, проживающих в эпидемических районах (часть Африки к югу от Сахары, Индия, Китай, Восточная Азия и Южная Америка). Нужно помнить, что препараты для дегельминтизации имеют побочные эффекты, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных лекарств.

Опасность препаратов против глистов

Среди общих побочных эффектов – тошнота, усталость, раздражительность, головная боль, боль в верхней части желудка, бледный стул, темная моча, потеря аппетита, рвота, аллергические реакции, временное снижение количества лейкоцитов.

СМИ пишут, что из-за потенциальных рисков препаратов от глистов возникают разные мнения относительно их использования. Некоторые специалисты утверждают, что польза от дегельминтизации преобладает риски, особенно в районах с высоким уровнем заражения. Другие же отмечают необходимость тщательного рассмотрения потенциальных побочных эффектов и их последствий.

Кроме того, некоторые препараты не могут уничтожить яйца глистов, поэтому для предотвращения повторного заражения нужен еще один курс лечения.

Важно! Использовать средства против глистов нужно только по назначению, и следует избегать их злоупотребления. Также необходимо проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать лекарства, чтобы убедиться, что они безопасны и подходят для конкретного состояния и человека.