Наскільки небезпечні засоби проти глистів

Засоби проти глистів, як правило, безпечні для людини, якщо їх використовувати за призначенням. Проте зловживання деякими ліками може бути небезпечним. Також є препарати з серйозними побічними ефектами, тому не варто приймати нічого без консультації з лікарем.

Кому потрібно приймати ліки проти глистів

Препарати від гельмінтів є безпечними для людини, якщо їх використовувати за призначенням. Проте зловживання деякими засобами може бути небезпечним. Наприклад, препарат івермектин використовується для боротьби з гельмінтами та іншими паразитами у тварин та людей.

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Однак, були випадки його неправильного використання для лікування коронавірусу, що призводило до серйозних побічних ефектів та передозувань, включаючи судоми та навіть смерть. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США застерігає від використання івермектину для профілактики або лікування COVID-19.

Глобальна програма дегельмінтизації ВООЗ рекомендує періодичну профілактику гельмінтів без попередньої індивідуальної діагностики для всіх людей групи ризику, що проживають в епідемічних районах (частина Африки на південь від Сахари, Індія, Китай, Східна Азія та Південна Америка). Потрібно пам'ятати, що препарати для дегельмінтизації мають побічні ефекти, які можуть змінюватись залежно від конкретних ліків.

Небезпека препаратів проти глистів

Серед загальних побічних ефектів – нудота, втома, дратівливість, головний біль, біль у верхній частині шлунка, бліді випорожнення, темна сеча, втрата апетиту, блювання, алергічні реакції, тимчасове зниження кількості лейкоцитів.

ЗМІ пишуть, що через потенційні ризики препаратів від глистів виникають різні думки щодо їх використання. Деякі фахівці стверджують, що користь від дегельмінтизації переважає ризики, особливо у районах із високим рівнем зараження. Інші ж наголошують на необхідності ретельного розгляду потенційних побічних ефектів та їх наслідків.

Крім того, деякі препарати не можуть знищити яйця глистів, тому для запобігання повторному зараженню потрібен ще один курс лікування.

Важливо! Використовувати засоби проти глистів потрібно лише за призначенням, і варто уникати їхнього зловживання. Також необхідно проконсультуватися з лікарем перед тим, як приймати ліки, щоб переконатися, що вони безпечні та підходять для конкретного стану та людини.