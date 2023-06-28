Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости наконец-то легализовать в Украине лекарства на основе каннабиса.

Об этом он сказал, выступая перед народными депутатами в Верховной Раде, передает 24 канал. Зеленский подчеркнул, что это позволит украинским гражданам не терпеть боли, стресс и травмы войны.

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Зеленский поддерживает легализацию медицинского каннабиса

Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство,

– сказал президент.

Кроме этого, Зеленский отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. Поэтому государство будет способствовать разработке практики восстановления и интеграции в послевоенную жизнь для всех, кто прошел и пострадал от войны.

"Безбарьерность имеет и психологическую составляющую, поэтому необходимость ментальной реабилитации – такая же, как и необходимость физической реабилитации. Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров", – пояснил президент.

Что известно о медицинском каннабисе

Медицинский каннабис, также известный как медицинская марихуана, используется для лечения различных состояний и симптомов с помощью активных веществ, содержащихся в растении конопли. Основные активные вещества – это каннабиноиды, такие как дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC) и каннабидиол (CBD).

Медицинский каннабис используется для облегчения симптомов различных заболеваний, в частности:

Хроническая боль: Медицинский каннабис может помогать в уменьшении боли при хронических заболеваниях, таких как рак, ревматоидный артрит, фибромиалгия и другие.

Неврологические заболевания: Каннабис может быть полезен для больных эпилепсией, рассеянным склерозом, болезненным нейропатическим синдромом и другими неврологическими состояниями.

Депрессия и тревожность: Некоторые люди находят облегчение от симптомов депрессии и тревожных расстройств с помощью медицинского каннабиса.

Улучшение аппетита: Каннабис может стимулировать аппетит у пациентов, нуждающихся в этом.

Медицинский каннабис может быть доступен в различных формах, включая сушеные цветы, экстракты, масла, капсулы и другие. Использование медицинского каннабиса регулируемое и контролируемое, и требует рецепт от врача.