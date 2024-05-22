Что такое ледяная диета: помогает ли похудеть и как ее соблюдать

Современная нутрициология предлагает множество вариантов питания, которые помогают похудеть. Сейчас набирает популярность новый тип диеты, который назвали ледяным. Эффективен ли он, а главное - безопасен ли, рассказываем далее.

Сразу поясним, что ледяная диета не спроста имеет такое название – это тип питания, который предусматривает добавление льда или другой холодной пищи и напитков в рацион человека. Предполагают, что это потенциально может способствовать снижению веса.

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Идея в том, что потребление этих продуктов может снизить температуру тела человека, что, в свою очередь, может ускорить метаболизм и позволит сжечь больше калорий.

Впрочем, предварительно этот эффект обещали многие различные диеты. Однако, действительно ли влияние холода может обеспечить ускорение метаболизма – пока сказать сложно.

Нужны не только дополнительные исследования, ведь индивидуальные результаты могут отличаться при соблюдении этой диеты.

Больше о принципе действия ледяной диеты

Диета со льдом буквально запускает индуцированный холодом термогенез, когда метаболизм усиливается, чтобы помочь человеку согреться.

. Є научные данные , которые свидетельствуют, что нацеливание на термогенез может помочь бороться с ожирением и метаболическими заболеваниями.

Более того, есть практики, когда используют другие методы воздействия холода, чтобы помочь похудеть. Речь о ледяных ваннах, холодный душ.

Помогает ли ледяная диета похудеть

Все же рано делать однозначные выводы. Научные данные ограничены, поэтому точно сказать, поможет ли диета со льдом потерять вес – нельзя.

Воздействие холода может увеличить общие затраты энергии на поддержание средней температуры тела, что может способствовать потере веса. Однако неизвестно, достаточно ли употребления холодной пищи и напитков для ускорения метаболизма, – говорится в исследовании.

Диетакажется логичной. Однако эффективность этого типа питания может зависеть от многих факторов, таких как: генетики, качества сна, общей калорийности рациона и уровня физической активности, а также интенсивности и продолжительности воздействия холода.

Впрочем, исследователи пока не взяли на себя ответственности рекомендовать этот тип питания. как основной с целью похудения. Зато призвали применять другие методы контроля веса, которые являются более научно обоснованными. Прежде всего это сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.