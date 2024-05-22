Що таке крижана дієта: чи допомагає схуднути і як її дотримуватись

Сучасна нутріціологія пропонує безліч варіантів харчування, які допомагають схуднути. Наразі набирає популярності новий тип дієти, який назвали крижаним. Чи ефективний він, а головне - безпечний, розповідаємо далі.

Відразу пояснимо, що крижана дієта не спроста має таку назву – це тип харчування, який передбачає додавання льоду або іншої холодної їжі та напоїв до раціону людини. Передбачають, що це потенційно може сприяти зниженню ваги.

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Ідея в тому, що споживання цих продуктів може знизити температуру тіла людини, що, у свою чергу, може прискорити метаболізм і дозволить спалити більше калорій.

Втім, попередньо цей ефект обіцяли багато різних дієт. Однак, чи дійсно вплив холоду може забезпечити прискорення метаболізму – наразі сказати складно.

Потрібні не лише додаткові дослідження, адже індивідуальні результати можуть відрізнятися під час дотримання цієї дієти.

Більше про принцип дії крижаної дієти

Дієта з льодом буквально запускає індукований холодом термогенез, коли метаболізм посилюється, щоб допомогти людині зігрітися.

. Є наукові дані , які свідчать, що націлювання на термогенез може допомогти боротися з ожирінням і метаболічними захворюваннями.

Ба більше, є практики, коли використовують інші методи впливу холоду, щоб допомогти схуднути. Мова про крижані ванни, холодний душ.

Чи допомагає крижана дієта схуднути

Усе ж зарано робити однозначні висновки. Наукові дані обмежені, тож достеменно сказати, чи допоможе дієта з льодом втратити вагу – не можна.

Вплив холоду може збільшити загальні витрати енергії на підтримку середньої температури тіла, що може сприяти втраті ваги. Однак невідомо, чи достатньо вживання холодної їжі та напоїв для прискорення метаболізму, – ідеться у досліджені.

Дієтаздається логічною. Однак ефективність цього типу харчування може залежати від багатьох факторів, як от: генетики, якості сну, загальної калорійності раціону та рівня фізичної активності, а також інтенсивності й тривалості впливу холоду.

Втім, дослідники поки не взяли на себе відповідальності рекомендувати цей тип харчування. як основний з метою схуднення. Натомість закликали застосовувати інші методи контролю ваги, які є більш науково обгрунтовані. Передусім це збалансоване харчування та регулярні фізичні вправи.