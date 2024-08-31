Бронхиальная астма у беременных: в чем риски
Источник:Asthma and Allergy Foundation of America
Разбираемся, с чем может быть связано усиление симптомов бронхиальной астмы во время беременности и как взять астму под контроль в этот важный период.
Бронхиальная астма – это хроническое заболевание. У одного человека симптомы астмы могут меняться в зависимости от различных обстоятельств и принимаемых препаратов терапии.
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Для нее обычно свойственны такие симптомы, как:
- приступы затрудненного дыхания и удушья;
- свистящие хрипы;
- одышка;
- тяжесть в груди;
- кашель.
Бронхиальная астма во время беременности
Бронхиальная астма есть примерно у 13% беременных во всем мире. Предсказать, как изменятся симптомы астмы у женщины во время беременности, невозможно. Обострение или ухудшение течения астмы часто происходит из-за перестройки организма женщины.
Например, в первом триместре симптомы астмы могут усиливаться в связи с увеличением содержания прогестерона. Этот гормон приводит к изменению газового состава крови, из-за чего возникает более частое и поверхностное дыхание.
Появление одышки на поздних сроках беременности обычно связано с увеличением размеров матки и ухудшением функции внешнего дыхания.
Проблемы лечения астмы во время беременности
Беременные женщины обычно не участвуют в клинических испытаниях лекарств, в том числе лекарств против астмы. Сейчас у нас есть некоторая информация о профиле безопасности ингаляционных кортикостероидов и их комбинации со средствами, расширяющими бронхи. Относительно других противоастматических средств мы знаем пока меньше.
Неудивительно, что у многих женщин возникают вопросы безопасности применения препаратов от астмы во время беременности.
Примерно в половине случаев пациентки с астмой отказываются от приема лекарств на время беременности, поскольку боятся навредить плоду. К сожалению, это может способствовать ухудшению течения астмы.
Медикаментозная терапия бронхиальной астмы во время беременности основывается на тех же принципах, что и у других пациентов с этим заболеванием, однако важно подобрать схему терапии индивидуально.
Основу лечения обычно составляют ингаляционные кортикостероиды. В ходе терапии врач может поэтапно увеличивать или уменьшать их дозу, а также добавлять или отменять другие препараты.