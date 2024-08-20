Назвали методику, которая вдвое облегчает симптомы болезни Паркинсона

Автоматическое регулирование уровней стимуляции мозга может вдвое уменьшить продолжительность симптомов болезни Паркинсона.

Результаты представила команда ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

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Что известно о лечении

Подход заключается в имплантации в мозг тонких электродов для электрической стимуляции определенных областей, которые контролируют движение.

Глубокая стимуляция мозга (ГСМ) – что это ГСМ – считают основным методом лечения людей с болезнью Паркинсона. Она эффективна при таких симптомах, как скованность, замедленность и тремор.

Сейчас эта стимуляция необходима на постоянной основе, независимо от того, чем занимается пациент и насколько выражены симптомы болезни.

Впрочем, проблема в том, что методика может вызвать или недостаточную стимуляцию, что приводит к рецидиву и симптоматика снова проявляется, или чрезмерную стимуляцию, что приводит к беспорядочным движениям.

Ученые усовершенствовали методику

Команда ученых заявила, что им удалось сделать большой шаг на пути совершенствования методики: теперь уровень стимуляции автоматически регулируется в соответствии с потребностями пациента на основе сигналов в мозге в реальном времени.

Адаптивная глубокая стимуляция мозга станет высокоэффективной альтернативой стандартной глубокой стимуляции мозга при болезни Паркинсона и потенциально других неврологических и психиатрических заболеваниях,

– отметили исследователи.

Поэтому главное преимущество исследования, что вдолось создать более стабильный и персонализированный контроль симптомов, что потенциально значительно улучшит результат лечения пациентов.