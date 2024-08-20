Назвали методику, яка вдвічі полегшує симптоми хвороби Паркінсона

Автоматичне регулювання рівнів стимуляції мозку може вдвічі зменшити тривалість симптомів хвороби Паркінсона.

Результати представила команда вчених Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

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Що відомо про лікування

Підхід полягає в імплантації в мозок тонких електродів для електричної стимуляції певних областей, які контролюють рух.

Глибока стимуляція мозку (ГСМ) – що це ГСМ – вважають основним методом лікування людей із хворобою Паркінсона. Вона ефективна за таких симптомів, як скутість, сповільненість і тремор.

Наразі ця стимуляція необхідна на постійній основі, незалежно від того, чим займається пацієнт і наскільки виражені симптоми недуги.

Втім, проблема в тому, що методика може спричинити або недостатню стимуляцію, що призводить до рецидиву і симптоматика знову проявляється, або надмірну стимуляцію, що призводить до безладних рухів.

Учені удосконали методику

Команда вчених заявила, що їм вдалось зробити великий крок на шляху вдосконалення методики: тепер рівень стимуляції автоматично регулюється відповідно до потреб пацієнта на основі сигналів у мозку в реальному часі.

Адаптивна глибока стимуляція мозку стане високоефективною альтернативою стандартній глибокій стимуляції мозку при хворобі Паркінсона та потенційно інших неврологічних і психіатричних захворюваннях,

– наголосили дослідники.

Тож головна перевага дослідження, що вдолось створити стабільніший і персоналізованіший контроль симптомів, що потенційно значно покращуватиме результат лікування пацієнтів.