Поможет фальшивая ДНК: открыли способ обуздать агрессивные типы рака

В рамках революционной разработки ученые обнаружили закономерности в наиболее агрессивных типах рака, которые могут проложить путь к новым инновационным методам лечения. Исследователи сосредоточили свои усилия на небольших фрагментах синтетической ДНК, которые играют решающую роль в том, что опухоли процветают и сопротивляются химиотерапии. Этот новый подход может дать новую надежду в борьбе с самыми сложными формами

О результатах исследования информирует 24 Канал со ссылкой на выводы, которые опубликовали в трех статьях в журнале Nature.

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Команда протестировала 39 различных типов опухолей у почти 15 тысяч пациентов из Великобритании. Ученые обнаружили закономерности в наиболее агрессивных типах рака, которые могут проложить путь к новым инновационным методам лечения.

Надежда для преодоления агрессивных типов рака

Исследователи сосредоточили свои усилия на небольших фрагментах синтетической ДНК, которые играют решающую роль в том, что опухоли процветают и сопротивляются химиотерапии. Этот новый подход может дать новую надежду в борьбе с самыми сложными формами рака.

Значительным достижением в лечении рака стала разработка учеными нового препарата с использованием технологии экологической ДНК (еДНК). Этот инновационный препарат предназначен для избирательного воздействия на пораженные клетки и их уничтожения, а также для предотвращения быстрого возникновения резистентности опухолей.

Что обнаружили ученые

Большинство генов в клетках человека содержатся в 23 парах хромосом, которые расположены внутри клеточного ядра. Но иногда фрагменты отрываются от хромосом и образуют круги экДНК, которые расположены отдельно от хромосом.

Заметьте. Ранее экДНК считалась редкой и несущественным фактором в развитии рака, и впоследствии ученые обнаружили, что 17,1% опухолей содержали экДНК. В частности, ложный генетический материал чаще встречается в отдельных формах рака груди, мозга и легких.

Значительным достижением в исследовании рака стало то, что когда раковая клетка делится, каждая дочерняя клетка, как правило, наследует одинаковое количество хромосом. Однако, если исходная раковая клетка имеет несколько копий внеклеточной ДНК (еДНК), они могут распределяться неравномерно во время клеточного деления. Это явление способствует увеличению генетического разнообразия среди раковых клеток, что в конечном итоге повышает их устойчивость к противораковой терапии.