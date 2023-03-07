Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список
Во время военного положения и общей мобилизации есть мужчины и женщины, которых не могут призвать в армию из-за определенных болезней. В украинском законодательстве четко расписан весь их список. Так кого могут освободить от военной службы или даже отказать в призыве и отправить на лечение – читайте в материале 24 Канала.
- 1Заболевания сердечно-сосудистой системы
- 2Инфекционные болезни
- 3Новообразования
- 4Заболевания нервной системы
- 5Расстройства психики и поведения
- 6Болезни глаз и придаточного аппарата
- 7Заболевания желудочно-кишечного тракта
- 8Заболевания почек и мочеполовой системы
- 9Болезни эндокринной системы
- 10Заболевания крови
- 11Заболевания костей, суставов и мышц
- 12Болезни кожи
- 13Болезни уха
- 14Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
- 15Заболевания органов дыхания
- 16Травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин
- 17Какие врачи проводят осмотр во время комиссии
- 18Заключение
В Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации говорится, что во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медицинского осмотра военнообязанного.
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Медицинские состояния и заболевания, временно или полностью освобождающие военнообязанных от службы – в мирное и/или военное время, определены в приказе Министерства обороны Украины №402. Мы разобрались в этом непростом документе и подготовили полный перечень таких заболеваний.
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Непригодными для военной службы с исключением с воинского учета признаются пациенты:
- с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии (другие стадии – ограниченно пригодны);
- с гипертонической болезнью III стадии (другие стадии – ограниченно пригодны);
- с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом) со значительными нарушениями функций;
- с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Инфекционные болезни
Преимущественно инфекционные заболевания не освобождают от мобилизации в военное время. К примеру, кишечные, бактериальные, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для призыва. А в военное время такие пациенты считаются ограниченно годными.
Но есть и исключение – прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности военной службы с исключением с воинского учета. Также непригодны к военной службе с исключением с воинского учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов. А также люди с ВИЧ, сопровождающимся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.
Новообразования
Основанием для непригодности к военной службе с исключением с воинского учета являются:
- первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
- быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п.), со значительными изменениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.
Другие онкозаболевания делают непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным – в военное. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.
Заболевания нервной системы
Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
Расстройства психики и поведения
Непригодными к военной службе с исключением с военного учета становятся больные, имеющие:
- резко выраженные стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;
- шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;
- резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;
- глубокую и тяжелую умственную отсталость.
Другие нарушения психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность оценивается в индивидуальном порядке.
Болезни глаз и придаточного аппарата
Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те, у кого:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Основаниями для исключения с воинского учета являются:
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций;
- разные грыжи со значительными нарушениями функций.
Заболевания почек и мочеполовой системы
Основанием для исключения с воинского учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью. Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением с воинского учета при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваний половых органов со значительными нарушениями функций.
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Болезни эндокринной системы
Все болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета, нарушения других эндокринных желез, нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций, являются основанием для непригодности к военной службе как в мирное, так и в военное время.
Заболевания крови
Причиной непригодности к службе с исключением с воинского учета могут быть быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие заболевания крови, нарушения с привлечением иммунного механизма.
Заболевания костей, суставов и мышц
Непригодны к военной службе с исключением с воинского учета лица с артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, с приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.
А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.
Болезни кожи
Основанием для исключения с воинского учета может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.
Болезни уха
В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное время. Основанием для исключения с воинского учета может быть только стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.
Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета являются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций.
Заболевания органов дыхания
Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те, у кого хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.
Травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин
Основанием для полной непригодности к военной службе являются травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций.
Какие врачи проводят осмотр во время комиссии
Во время прохождения медкомиссии военнообязанного осматривает:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог;
- стоматолог.
Военнообязанные могут быть направлены на обследование к другим специалистам в случае необходимости.
Заключение
Как видим, в большинстве случаев человека признают непригодным к мобилизации в военное время, если у него есть заболевание со значительным нарушением функций. Но для каждого органа и системы оно имеет свои критерии, поэтому окончательно определить пригодность человека к призыву может только военно-врачебная комиссия.