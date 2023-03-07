Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік

Під час воєнного стану та загальної мобілізації є чоловіки та жінки, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В українському законодавстві чітко розписаний увесь їх список. Тож кого можуть звільнити від військової служби або ж навпаки – відмовити у призові та відправити на лікування – читайте в матеріалі 24 Каналу.

У Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність людини до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

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Медичні стани та захворювання, які тимчасово або повністю звільняють військовозобов'язаних від служби – у мирний та/або воєнний час, визначені в наказі Міністерства оборони України № 402. Ми розібралися у цьому непростому документі та підготували повний перелік таких захворювань.

Захворювання серцево-судинної системи

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

з серцевою недостатністю II-Б – III стадії (інші стадії – обмежено придатні);

з гіпертонічною хворобою III стадії (інші стадії – обмежено придатні);

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Інфекційні захворювання

Переважно інфекційні хвороби не звільняють від мобілізації у воєнний час. Наприклад, кишкові, бактеріальні, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб є протипоказанням до призову. А у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.

Але є і виключення – прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Також непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку хворі на важкі форми вірусних гепатитів. А також люди з ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Новоутворення

Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:

первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Інші онкозахворювання роблять непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним – у воєнний. Тимчасова непридатність або обмежена придатність в таких випадках визначається індивідуально.

Захворювання нервової системи

Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес тощо);

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Розлади психіки і поведінки

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку стають хворі, які мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

шизофренію, шизотипові і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими проявами;

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибоку і важку розумову відсталість.

Інші розлади психіки і поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час – придатність оцінюється в індивідуальному порядку.

Хвороби ока і придаткового апарату

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці і помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла і очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Підставами для виключення з військового обліку є:

щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різні грижі зі значними порушеннями функцій.

Захворювання нирок і сечостатевої системи

Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю. Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.

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Хвороби ендокринної системи

Усі хвороби щитоподібної залози, всі типи цукрового діабету, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, зокрема всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій, є підставою для непридатності до військової служби як в мирний, так і у воєнний час.

Захворювання крові

Причиною непридатності до служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення із залученням імунного механізму.

Захворювання кісток, суглобів і м'язів

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби шкіри

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит. Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби вуха

У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні у воєнний. Підставою для виключення з військового обліку може бути тільки стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій.

Захворювання органів дихання

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, у кого хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин

Підставою для повної непридатності до військової служби є травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

Які лікарі проводять огляд під час комісії

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаного оглядає:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Військовозобов'язаного можуть направити на обстеження до інших спеціалістів в разі потреби.

Підсумок

Як бачимо, у більшості випадків людину визнають непридатною до мобілізації у воєнний час, якщо у неї є захворювання зі значним порушенням функцій. Але для кожного органу і системи воно має свої критерії, тому остаточно визначити придатність людини до призову може лише військово-лікарська комісія.