В чем разница между КТ и МРТ

МРТ и КТ – это одни из важнейших методов диагностики внутренних заболеваний. Они позволяют медикам увидеть внутренние органы и ткани людей.

Чем отличается КТ от МРТ

Различия ясны, если знать принцип действия аппаратов, природу излучения и показания к назначению.

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Принцип деяния. Основная разница состоит в методе сканирования. В МРТ есть магнит, радиоволны и компьютер. Магнит создает поле, радиоволны выдают импульсы, а ядра водорода в теле человека двигаются в направлении поля, когда радиоволны выключают.

Атомы водорода перестраиваются и посылают отклик. Этот отзыв регистрирует датчики и показывает готовые изображения на компьютере.

У КТ обычная рентгеновская трубка. Она вместе с восприимчивым экраном синхронно вращается вокруг тела человека. Компьютер обрабатывает снимки, делает их более четкими, помогает различить ткани между собой. Для усиления разнообразия между разными тканями и органами используют специальные контрастные вещества.

Показания. МРТ применяют для обследования сосудов, мягких тканей, внутренних органов головного мозга, нервной системы и лимфатических узлов. Компьютерная томография помогает выявить структурные изменения тканей, чаще при переломах, травмах головы, грудной клетки, брюшной полости и раке.

Противопоказания. Компьютерную томографию не проводят беременным и кормящим женщинам. Противопоказания по магнитно-резонансной томографии – металлические имплантаты, кардиостимуляторы, хирургические зажимы.

Перед обследованием пациент снимает все металлические предметы, включая часы, ювелирные украшения и пирсинг. Если у пациента есть клаустрофобия, исследование лучше проводить в томографе открытого типа.

Достоинства. Компьютерная томография. Лучше воспринимает костные структуры, травмы и повреждения. Магнитно-резонансная томография. Хорошо видны мягкие ткани, хрящи, мышцы, связки, головной и спинной мозг, сосуды.

Недостатки. Компьютерная томография. Предоставляет информацию о строении органов и тканей, но не показывает функции. Магнитно-резонансная томография. Нельзя обследовать полые органы, желчный и мочевой пузырь – легкие.

Продолжительность. Компьютерная томография. От 15 до 20 минут. Магнитно-резонансная томография. От 10 до 90 минут.