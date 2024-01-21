У чому різниця між КТ та МРТ

МРТ та КТ – це одні з найважливіших методів діагностики внутрішні захворювання. Вони дозволяють медикам побачити внутрішні органи та тканини людей.

Чим відрізняється КТ від МРТ

Відмінності зрозумілі, якщо знати принцип дії апаратів, природу випромінювання та показання до призначення.

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Принцип дії. Основна різниця полягає у методі сканування. У МРТ є магніт, радіохвилі та комп'ютер. Магніт створює поле, радіохвилі видають імпульси, а ядра водню в тілі людини рухаються у напрямку поля, коли радіохвилі вимикають.

Атоми водню перебудовуються та посилають відгук. Цей відгук реєструють датчики та показують готові зображення на комп'ютері.

У КТ звичайна рентгенівська трубка. Вона разом зі сприймальним екраном синхронно обертається навколо тіла людини. Комп'ютер обробляє знімки, робить їх чіткішими, допомагає розрізнити тканини між собою. Для посилення розмаїття між різними тканинами та органами використовують спеціальні контрастні речовини.

Показання. МРТ застосовують для обстеження судин, м'яких тканин, внутрішніх органів головного мозку, нервової системи та лімфатичних вузлів. Комп'ютерна томографія допомагає виявити структурні зміни тканин, частіше при переломах, травмах голови, грудної клітки, черевної порожнини та раку.

Протипоказання. Комп'ютерну томографію не проводять вагітним і жінкам, що годують. Протипоказання щодо магнітно-резонансної томографії – металеві імплантати, кардіостимулятори, хірургічні затиски.

Перед обстеженням пацієнт знімає всі металеві предмети, включаючи годинник, ювелірні прикраси і пірсинг. Якщо пацієнт має клаустрофобію, дослідження краще проводити в томографі відкритого типу.

Переваги. Комп'ютерна томографія. Краще сприймає кісткові структури, кісткові травми та ушкодження. Магнітно-резонансна томографія. Добре видно м'які тканини, хрящі, м'язи, зв'язки, головний та спинний мозок, судини.

Недоліки. Комп'ютерна томографія. Дає інформацію про будову органів та тканин, але не показує функції. Магнітно-резонансна томографія. Не можна обстежити порожнисті органи, жовчний та сечовий міхур – легені.

Тривалість. Комп'ютерна томографія. Від 15 до 20 хвилин. Магнітно-резонансна томографія. Від 10 до 90 хвилин.