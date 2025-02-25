Сколько украинцев имеют психологические проблемы: новые данные ВОЗ

По информации Всемирной организации здравоохранения, около половины украинцев сталкиваются с проблемами психического здоровья в результате войны. Согласно отчету, 84% смертей в стране вызваны неинфекционными заболеваниями.

На октябрь 2024 года 68% украинцев заявили об ухудшении состояния своего здоровья по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВОЗ.

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Самые частые проблемы со здоровьем украинцев

Среди наиболее распространенных проблем:

проблемы с психическим здоровьем, от которых страдают 46% населения;

расстройства психического здоровья – 41%;

неврологические заболевания – 39%.

Как отмечают в ВОЗ, основные барьеры в лечении неинфекционных заболеваний – это ограниченный доступ к услугам и высокая стоимость медикаментов. Это делает людей с хроническими болезнями уязвимыми к прерыванию лечения, что может привести к необратимому ухудшению их состояния.

Новые вызовы в медицине из-за войны

Война значительно усилила потребность в медицинских услугах, особенно в области травматологии и реабилитации, подчеркивают в отчете. По состоянию на середину 2024 года в Украине было проведено 100 тысяч ампутаций конечностей.

Нехватка специалистов в сферах травматологии, протезирования и реабилитации стала серьезным вызовом. Выздоровление зависит не только от времени, но и от доступа к необходимым услугам. Длительная реабилитация является критически важной для физического и психологического восстановления пострадавших из-за войны,

– говорится в документе.

Кроме того, ВОЗ зафиксировала 2254 случая атаки на учреждения здравоохранения в Украине за три года войны, в частности 42 – в 2025 году.

Стоит отметить, что уровень удовлетворенности украинцев своим психологическим состоянием продолжает снижаться. Если в 2022 году этот показатель составлял 41%, то в начале 2025 года он упал до 36%. Наиболее распространенные жалобы касаются высокого уровня усталости, напряженности, страха и раздражительности.