Скільки українців мають психологічні проблеми: нові дані ВООЗ
- Війна в Україні збільшила потребу в медичних послугах, особливо в травматології та реабілітації, з 100 тисячами ампутацій кінцівок станом на середину 2024 року.
- ВООЗ зафіксувала 2254 випадки атаки на заклади охорони здоров’я в Україні за три роки війни, що вплинуло на доступність медичних послуг.
- Рівень задоволеності українців своїм психологічним станом знизився з 41% у 2022 році до 36% на початку 2025 року.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько половини українців стикаються із проблемами психічного здоров’я внаслідок війни. Згідно зі звітом, 84% смертей у країні спричинені неінфекційними захворюваннями.
На жовтень 2024 року 68% українців заявили про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВООЗ.
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Найчастіші проблеми зі здоровʼям українців
Серед найбільш поширених проблем:
- проблеми з психічним здоров’ям, від яких страждають 46% населення;
- розлади психічного здоров’я – 41%;
- неврологічні захворювання – 39%.
Як зазначають у ВООЗ, основні бар’єри в лікуванні неінфекційних захворювань – це обмежений доступ до послуг та висока вартість медикаментів. Це робить людей із хронічними хворобами вразливими до переривання лікування, що може призвести до незворотного погіршення їхнього стану.
Нові виклики в медицині через війну
Війна значно посилила потребу в медичних послугах, особливо у галузі травматології та реабілітації, підкреслюють у звіті. Станом на середину 2024 року в Україні було проведено 100 тисяч ампутацій кінцівок.
Брак спеціалістів у сферах травматології, протезування та реабілітації стала серйозним викликом. Одужання залежить не лише від часу, але й від доступу до необхідних послуг. Тривала реабілітація є критично важливою для фізичного та психологічного відновлення постраждалих через війну,
– йдеться в документі.
Крім того, ВООЗ зафіксувала 2254 випадки атаки на заклади охорони здоров’я в Україні за три роки війни, зокрема 42 – у 2025 році.
Варто зазначити, що рівень задоволеності українців своїм психологічним станом продовжує знижуватися. Якщо у 2022 році цей показник становив 41%, то на початку 2025 року він впав до 36%. Найбільш поширені скарги стосуються високого рівня втоми, напруженості, страху та дратівливості.
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