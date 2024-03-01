Критически мало: сколько украинцев регулярно занимаются спортом: сколько украинцев регулярно занимаются спортом

Оказалось, что лишь небольшая часть украинцев достаточно занимается спортом. Путем опроса установили, что около 15,6% украинцев регулярно выделяют время на физическую активность.

Эти данные озвучил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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Сколько украинцев занимаются спортом

Доля людей, вовлеченных в спортивную деятельность, составляет чуть более 15%. В европейских странах этот показатель равен примерно 38%,

– отметил Бедный.

Опрос, проведенный Минмолодьспорта, был направлен на определение количества украинцев, которые вовлечены в спорт и активно работают над своей физической формой.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", результаты опроса показали, что примерно 5% участников постоянно занимаются спортом, 22,5% делают это время от времени, а большинство – почти 58% респондентов – не занимаются спортом вообще. По этому вопросу затруднились ответить 3,9% опрошенных.

Между тем в европейских странах эти показатели варьируются, но значительно выше, чем в Украине. Согласно результатам опроса Eurobarometer, около 6% респондентов занимаются спортом постоянно, 32% регулярно занимаются, 17% делают это время от времени, и 45% вообще не занимаются физическими нагрузками.

"Нашей основной задачей является содействие тому, чтобы украинцы чаще уделяли время своему здоровью и здоровому образу жизни", – подчеркнул Матвей Бедный.

Почему нужно заниматься спортом

Спорт имеет много преимуществ для вашего физического и ментального здоровья и является действенным способом профилактики многих болезней.

Контроль веса. Физическая активность помогает сжигать калории, что может помочь потерять лишний вес или поддерживать его на оптимальном уровне.

Профилактика заболеваний. Занятия спортом могут улучшить уровень "хорошего" холестерина и снизить "вредного". Это способствует поддержанию кровообращения и снижает риск сердечных и сосудистых заболеваний.

Упражнения также помогают предотвратить инсульт, метаболическом синдрома, высоком кровяном давлении, сахарном диабете, депрессии, тревоге, рака и многим другим заболеваниям.

Улучшение настроения. Физическая активность побуждает к выработке гормонов и нейромедиаторов, которые могут заставить вас чувствовать себя счастливее, более расслабленными и менее тревожными.

Увеличение силы. Регулярная физическая активность может улучшить силу мышц и повысить выносливость. Упражнения помогают сердечно-сосудистой системе работать эффективнее, и когда здоровье вашего сердца и легких улучшается, у вас появляется больше энергии для выполнения ежедневных задач.

Улучшение сна. Регулярные упражнения могут помочь вам быстрее заснуть и улучшить качество сна. Однако, стоит избегать тренировок вечером, иначе вы можете быть слишком возбуждены, чтобы заснуть.

Улучшение сексуальной жизни. Регулярные упражнения могут улучшить уровень энергии, что способствует улучшению сексуальной жизни. Мужчины, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, менее подвержены эректильной дисфункции.