Критично мало: скільки українців регулярно займаються спортом

Виявилося, що лише невелика частина українців достатньо займається спортом. Шляхом опитування встановили, що близько 15,6% українців регулярно виділяють час на фізичну активність.

Ці дані озвучив виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

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Скільки українців займаються спортом

Частка людей, залучених до спортивних діяльностей, становить трохи більш як 15%. У європейських країнах цей показник дорівнює приблизно 38%,

– зазначив Бідний.

Опитування, проведене Мінмолодьспорту, було спрямоване на визначення кількості українців, які залучені до спорту та активно працюють над своєю фізичною формою.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", результати опитування показали, що приблизно 5% учасників постійно займаються спортом, 22,5% роблять це час від часу, а більшість – майже 58% респондентів – не займаються спортом взагалі. Щодо цього питання не змогли відповісти 3,9% опитаних.

Тим часом в європейських країнах ці показники варіюються, але значно вищі, ніж в Україні. Згідно з результатами опитування Eurobarometer, близько 6% респондентів займаються спортом постійно, 32% регулярно займаються, 17% роблять це час від часу, і 45% узагалі не займаються фізичними навантаженнями.

"Нашим основним завданням є сприяння тому, щоб українці частіше приділяли час своєму здоров'ю та здоровому способу життя", – підкреслив Матвій Бідний.

Чому потрібно займатись спортом

Спорт має багато переваг для вашого фізичного та ментального здоровʼя і є дієвим способом профілактики багатьох хворою.

Контроль ваги. Фізична активність допомагає спалювати калорії, що може допомогти втратити зайву вагу або підтримувати її на оптимальному рівні.

Профілактика захворювань. Зайняття спортом можуть покращити рівень "хорошого" холестерину та знизити "шкідливого". Це сприяє підтримці кровообігу і знижує ризик серцевих та судинних захворювань.

Вправи також допомагають запобігти інсульту, метаболічному синдрому, високому кров'яному тиску, цукровому діабету, депресії, тривозі, раку та багатьом іншим захворюванням.

Покращення настрою. Фізична активність спонукає до вироблення гормонів та нейромедіаторів, які можуть змусити вас почуватися щасливішими, більш розслабленими та менш тривожними.

Збільшення сили. Регулярна фізична активність може покращити силу м'язів та підвищити витривалість. Вправи допомагають серцево-судинній системі працювати ефективніше, і коли здоров'я вашого серця і легень покращується, у вас з'являється більше енергії для виконання щоденних завдань.

Покращення сну. Регулярні вправи можуть допомогти вам швидше заснути та покращити якість сну. Проте, варто уникати тренувань у вечері, інакше ви можете бути занадто збуджені, щоб заснути.

Покращення сексуального життя. Регулярні вправи можуть покращити рівень енергії, що сприяє покращенню сексуального життя. Чоловіки, які регулярно займаються фізичними вправами, менш схильні до еректильної дисфункції.