Дети и подростки стали в 6 раз чаще болеть раком кишечника: в чем причина

Согласно недавнему исследованию, проведенному международной группой ученых, заболеваемость раком кишечника среди детей и подростков в последнее время сильно возросла. Это явление, известное как "омоложение" рака, вызывает все большее беспокойство у специалистов.

Путем анализа данных, полученных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в период с 1999 по 2020 год, было обнаружено, что дети в возрасте от 10 до 14 лет страдают от рака кишечника в шесть раз чаще, чем двадцать лет назад. Среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет этот показатель увеличился более чем в четыре раза.

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Рак кишечника молодеет

В этом исследовании, под руководством доктора медицины Ислама Мохамеда з Миссурийского университета в Канзас-Сити, рассматривались статистические данные о новообразованиях толстого кишечника и прямой кишки у людей в возрасте от 10 до 44 лет за последние два десятилетия.

Оказалось, что в 1999 году такой диагноз ставился у 0,1 ребенка до 14 лет на 100 тысяч населения, к 2020 году этот показатель взлетел на 500%, достигнув 0,6. Среди подростков от 15 до 19 лет показатель роста составил 333%, а среди молодежи от 20 до 24 лет – 185%.

Эта тенденция была замечена и в других возрастных группах. У людей от 30 до 34 лет и от 35 до 39 лет наблюдался рост на 71% и 58% соответственно, при этом на 2020 год частота случаев составила 6,5 и 11,7 на 100 тысяч человек. Наименьший рост, на 37%, был зафиксирован в возрастной группе от 40 до 44 лет, однако эта группа имела самую высокую распространенность рака кишечника – 20 случаев на 100 тысяч человек.

Причины роста количества больных

Наиболее вероятная причина такой тенденции – существенный рост средней массы тела у детей и подростков за этот период. В этом значении они повторяют аналогичную тенденцию у взрослых.

К факторам риска относится: генетика (хронические воспалительные и онкологические заболевания кишечника у родственников), ожирение, курение, употребление алкоголя и несбалансированное питание с недостатком клетчатки и избытком переработанного мяса, сладких напитков и жиров.

Кроме того, развитию болезни способствует несбалансированное питание с недостатком клетчатки и высоким потреблением переработанного мяса, сладких напитков и жиров. Также некоторые прошлые исследования показывали связь рака кишечника с малоподвижным образом жизни, наличием определенных бактерий, которые провоцируют образование опухолей, приемом антибиотиков и пищевых добавок.

Симптомы рака кишечника на ранних стадиях включают нарушения в работе кишечника, такие как запор или диарея, боль в животе, ректальные кровотечения и признаки железодефицитной анемии.

Хотя эти данные выглядят тревожно, медики призвали относиться к ним осторожно. Комментируя показатели, хирург-онколог Антон Бильчик, что процентный рост кажется значительным, но в абсолютных цифрах такие случаи все еще редкость. По словам специалиста, который не принимал участия в исследовании, речь идет о разнице между одним – двумя случаями на миллион.