Діти та підлітки почали в 6 разів частіше хворіти на рак кишківника: у чому причина

Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним міжнародною групою вчених, захворюваність на рак кишківника серед дітей і підлітків останніми часом сильно зріс. Це явище, відоме як "омолодження" раку, викликає все більше занепокоєння у фахівців.

Шляхом аналізу даних, отриманих Центрами з контролю та профілактики захворювань США в період з 1999 по 2020 рік, було виявлено, що діти віком від 10 до 14 років страждають від раку кишківника у шість разів частіше, ніж двадцять років тому. Серед підлітків віком від 15 до 19 років цей показник збільшився більш ніж у чотири рази.

Також на тему Не лише меланома: спростовуємо найпоширеніші міфи про рак шкіри

Рак кишківника молодшає

У цьому дослідженні, під керівництвом доктора медицини Ісламу Мохамеда з Міссурійського університету в Канзас-Сіті, розглядалися статистичні дані про новоутворення товстого кишківника і прямої кишки у людей віком від 10 до 44 років за останні два десятиліття.

Виявилося, що у 1999 році такий діагноз ставився у 0,1 дитини до 14 років на 100 тисяч населення, до 2020 року цей показник злетів на 500%, досягнувши 0,6. Серед підлітків від 15 до 19 років показник зростання становив 333%, а серед молоді від 20 до 24 років – 185%.

Ця тенденція була помічена і в інших вікових групах. У людей від 30 до 34 років та від 35 до 39 років спостерігалося зростання на 71% та 58% відповідно, при цьому на 2020 рік частота випадків становила 6,5 та 11,7 на 100 тисяч осіб. Найменше зростання, на 37%, було зафіксовано у віковій групі від 40 до 44 років, проте ця група мала найвищу поширеність раку кишківника – 20 випадків на 100 тисяч осіб.

Причини росту кількості хворих

Найімовірніша причина такої тенденції – суттєве зростання середньої маси тіла у дітей та підлітків за цей період. У цьому значенні вони повторюють аналогічну тенденцію в дорослих.

До факторів ризику належить: генетика (хронічні запальні та онкологічні захворювання кишківник у родичів), ожиріння, куріння, вживання алкоголю та незбалансоване харчування з браком клітковини та надлишком переробленого м'яса, солодких напоїв та жирів.

Крім того, розвитку хвороби сприяє незбалансоване харчування з браком клітковини та високим споживанням переробленого м'яса, солодких напоїв та жирів. Також деякі минулі дослідження показували зв'язок раку кишківника з малорухомим способом життя, наявністю певних бактерій, які провокують утворення пухлин, прийманням антибіотиків та харчових добавок.

Симптоми раку кишківника на ранніх стадіях включають порушення в роботі кишківника, такі як запор або діарея, біль у животі, ректальні кровотечі та ознаки залізодефіцитної анемії.

Хоч ці дані виглядають тривожно, медики закликали ставитися до них обережно. Коментуючи показники, хірург-онколог Антон Більчик , що відсоткове зростання здається значним, але в абсолютних цифрах такі випадки все ще рідкість. За словами фахівця, який не брав участі у дослідженні, йдеться про різницю між одним – двома випадками на мільйон.