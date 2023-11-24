Красные глаза: почему повреждаются сосуды и что с этим делать

Конъюнктивальное кровоизлияние может выглядеть довольно пугающе из-за ярко-красного пятна в глазу. Однако это обычно безопасное состояние. Он обычно происходит из-за повреждения маленьких кровеносных сосудов в глазном белке.

Конъюнктива – тонкая пленка, которая покрывает белую часть глаза, склера. Она содержит много маленьких сосудов, которые могут легко лопнуть из-за небольшой травмы или напряжения.

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Попавшая под конъюнктиву кровь создает ярко-красное пятно на белке глаза. В отличие от ран на коже кровь в глазу медленно абсорбируется, поэтому красное пятно может сохраняться достаточно долго.

Почему сосуды в глазу могут повреждаться

Поскольку сосуды в глазу очень хрупкие, они повреждаются по многим причинам. Одна из них – сильное напряжение, такое случается при:

кашли;

чихании;

запоре;

сильной рвоте.

Еще одной возможной причиной разрыва сосудов в глазу может быть влияние инородных тел или сильное трение глаз. Из-за отсутствия очевидных причин люди иногда ошибочно связывают это явление с какой-то скрытой болезнью, такой как повышенное давление в глазах. Однако это представление ошибочно.

Глазное давление не связано с состоянием сосудов; он поддерживается внутренней жидкостью глаза. Увеличение объема этой жидкости приводит к повышению давления. Это может быть одним из факторов, способствующих развитию глаукомы – серьезного заболевания, которое может привести к ухудшению зрения.

Что делать

Нет эффективных методов для ускорения процесса заживления сосуда в глазу. Обычно этот процесс может занять до двух недель и обычно не требует медицинского вмешательства.

Повреждение сосуда в глазу, как правило, не сопровождается никакими симптомами, но если есть сухость глаз, можно воспользоваться препаратами, которые называют "искусственными слезами". Важно избегать использования капель, направленных на снижение глазного давления, так как они предназначены для лечения глаукомы и должны применяться только по рекомендации врача.

Если сосуды часто часто повреждаются, следует обратиться к врачу. Иногда это может свидетельствовать о болезнях свертывания крови, например гемофилии. Частые кровоизлияния в глазу бывают у людей с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония (высокое давление).