Червоні очі: чому пошкоджуються судини та що з цим робити

Кон'юнктивальний крововилив може виглядати досить лякаюче через яскраво-червону пляму в оці. Однак, це зазвичай безпечний стан. Він зазвичай відбувається через пошкодження маленьких кровоносних судин у білку ока.

Кон'юнктива – це тонка плівка, яка покриває білу частину ока, склеру. Вона містить багато маленьких судин, які можуть легко луснути через невелику травму або напруження.

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Кров, що потрапила під кон'юнктиву, створює яскраво-червону пляму на білку ока. На відміну від ран на шкірі, кров у оці повільно абсорбується, тому червона пляма може зберігатися досить довго.

Чому судини в оці можуть пошкоджуватись

Оскільки судини в оці дуже тендітні, вони пошкоджуються з багатьох причин. Одна з них – сильне напруження, таке трапляється при:

кашлі;

чханні;

запорі;

сильній блювоті.

Ще однією можливою причиною розриву судин у оці може бути вплив чужорідних тіл або сильне тертя очей. Через відсутність очевидних причин люди іноді помилково пов'язують це явище з якоюсь прихованою хворобою, такою як підвищений тиск в очах. Однак це уявлення помилкове.

Очний тиск не пов'язаний безпосередньо зі станом судин; він підтримується внутрішньою рідиною ока. Збільшення об'єму цієї рідини призводить до підвищення тиску. Це може бути одним із факторів, що сприяють розвитку глаукоми – серйозного захворювання, яке може призвести до погіршення зору.

Що робити

Немає ефективних методів для прискорення процесу загоєння судини в оці. Зазвичай, цей процес може зайняти до двох тижнів і зазвичай не вимагає медичного втручання.

Пошкодження судини в оці, як правило, не супроводжується ніякими симптомами, але якщо є сухість очей можна скористатися препаратами, які називають "штучними слізьми". Важливо уникати використання крапель, спрямованих на зниження очного тиску, тому що вони призначені для лікування глаукоми та мають застосовуватись лише за рекомендацією лікаря.

Якщо судини в оці часто пошкоджуються, варто звернутися до лікаря. Іноді це може свідчити про хвороби згортання крові, наприклад, гемофілії. Також часті крововиливи в оці бувають у людей із деякими хронічними захворюваннями, такими як діабет та гіпертонія (високий тиск).