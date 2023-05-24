Почему возникает косоглазие

Косоглазие, которое возникает в раннем возрасте, как правило, имеет генетическую природу. Наследственный фактор при косоглазии играет значительную роль: у 30% детей с косоглазием родственники тоже ее имеют. Либо дефект связан с поражением центра в мозге, отвечающем за совместную работу глаз, либо это врожденная патология мышц глаз.

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Полученное косоглазие, которое появляется у детей после года, возникает из-за других проблем. Болезни, из-за которых часто развивается страбизм, – близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Еще реже он возникает при опухолях мозга и нарушениях развития, к примеру при синдроме Дауна.

Люди с косоглазием видят мир по-другому, потому что зрение направлено не в одну точку. Это приводит к потере глубины и ясности зрения. Поэтому корректировать косоглазие нужно обязательно. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Выбор коррекции зрения зависит от возраста и типа косоглазия.

Виды косоглазия

Зачастую возникает сходящееся косоглазие – она возникает у детей до года вследствие проблем с центром, регулирующим движение правого и левого глаза. Когда нет контроля за движением со стороны мозга, глаз возвращается внутрь, потому что его тянет самая сильная внутренняя мышца.

Второй часто встречающийся вариант – косоглазие, которое сходится, но появилось после года жизни. Причина этого – дальнозоркость свыше 3 – 4 диоптрий. Глаз нужно сильно напрягаться, чтобы увидеть картинку четко, и постоянная фокусировка приводит к его отклонению.

Третий вариант – расходящееся косоглазие, при котором то ребенок держит глаза ровно, то они отклоняются. Это непостоянная форма заболевания.

Способы лечения косоглазия

При косоглазии эффективными могут быть разные методы лечения:

Очки и линзы – с их помощью корректируют как косоглазие, так и амблиопию – ухудшение зрения при косоглазии, которое еще называют "ленивым глазом".

Аппаратное лечение или ортоптика: в случае со страбизмом упражнения действительно эффективны. Только их делают не так, как вы себе представляете, а на специальном аппарате. Упражнения выполняют в кабинете врача, а дома закрепляют результат.

Глазные капли также используют для коррекции амблиопии. Капли расширяют зрачок на здоровом глазу и ухудшают зрение в нем, чтобы простимулировать больной глаз лучше видеть.

Инъекции ботулотоксина – ботокс парализует мышцы, которые мешают глазам правильно выравниваться. Эффект от уколов длится несколько месяцев, но иногда сохраняется навсегда.

Окклюзия – или, по-простому, ношение специальной повязки на здоровом глазу, чтобы скорректировать зрение в проблемном. Подходит для лечения амблиопии, если она есть.

Хирургическая коррекция – операция изменяет длину или положение мышц глаза, чтобы глаза были расположены правильно.

Лечить косоглазие нужно как можно быстрее, чтобы был наилучший результат. В некоторых клиниках это делают детям с 6 месяцев.