Что такое кортизоловый живот и как от него избавиться

Процесс похудения должен быть комплексным. Однако, если вы уже длительное время придерживаетесь здорового питания, а главное – не превышаете дневную норму калорий, занимаетесь спортом, но результатов так и не видите. Возможно, проблема значительно глубже.

В частности, если ваша "проблемная зона" живот и коварный враг – жир накапливается именно на талии, дело может быть в стрессе. Именно кортизол может побуждать организм накапливать жир в этой зоне, объяснила врач-эндокринолог, диетолог Светлана Павлюк.

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Справочно. Кортизол – гормон, который вырабатывается в организме во время стрессовых ситуаций.

Именно кортизол определяет, из каких источников организм будет черпать энергию в стрессовых ситуациях – из жиров, углеводов или белков.

Как кортизол влияет на вес

Чрезмерный уровень кортизола может стать причиной появления жировых отложений в области талии. Именно это состояние называют таким термином, как "кортизоловый живот".

Врач Светлана Павлюк отмечает, что одной из причин появления чрезмерных жировых отложений на животе является стресс.

Под действием стресса вырабатывается гормон кортизол, который влияет на увеличение висцерального жира. Такой живот часто называют кортизоловым, или стрессовым или гормональным,

– отмечает эндокринолог.

По ее словам, здесь также можно говорить и о психосоматике: во время стресса жир на животе выступает как спасательный круг, что создает вокруг его обладательницы подушку безопасности.

Что вам следует знать о кортизоле

Не следует сразу считать, что кортизол – это плохой гормон. На самом деле он важен и нужен нашему организму и участвует во многих процессах.

Кортизол – главное Кортизол – глюкокортикоидный стероидный гормон, вырабатывается надпочечниками и является жизненно необходимым для осуществления многих биохимических реакций.

Кортизол сужает сосуды, регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает стабильность нервной системы, защищает от инфекций, обеспечивает лучшую работу печени и головного мозга, контролирует артериальное давление.

Признаки повышенного уровня кортизола

увеличение объема живота;

тонкие конечности (относительно живота);

горб с наростом жировой ткани в области спины;

растяжки на животе;

микрогематомы и гематомы.

Врач объяснила, что избыток кортизола на фоне регулярных переживаний оседает в виде жира на животе, ведь эта область в 4 раза чувствительнее к кортизолу, чем жировые клетки в других частях тела.

Но дело не только в фигуре, это лишь сигнал организма о помощи. Ведь высокий уровень кортизола повышает риски диабета; ослабляет иммунную систему; вызывает чувство хронической усталости, депрессии, проблемы со сном и сбои в работе сердца и сосудов.

Кортизоловый живот – это буквально ответ организма на чрезмерную выработку гормона стресса и одно из последствий повышенного уровня кортизола.

Кроме стресса на появление "гормонального" живота влияет:

чрезмерное потребление кофе;

отсутствие физических нагрузок;

недостаток сна;

голодание или чрезмерные нагрузки.

Как избавиться от кортизольного живота

Врач подчеркнула, что похудеть только в области талии невозможно, снижать вес надо планомерно, заменяя жировую ткань на мышечную. В то же время Светлана Павлюк назвала ключевые шаги, которые помогут уменьшить объемы живота.

Как "убрать" живот: