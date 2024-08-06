Що таке кортизоловий живіт і як його позбутись

Процес схуднення має бути комплексним. Однак, якщо ви вже тривалий час дотримуєтесь здорового харчування, а головне – не перевищуєте денну норму калорій, займаєтесь спортом, та результатів так і не бачите. Можливо, проблема значно глибша.

Зокрема, якщо ваша "проблемна зона" – живіт і підступний ворог – жир накопичується саме на талії, річ може бути у стресі. Саме кортизол може спонукати організм накопичувати жир у цій зоні, пояснила лікарка-ендокринолог, дієтологиня Світлана Павлюк.

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Довідково. Кортизол – гормон, який виробляється в організмі під час стресових ситуацій.

Саме кортизол визначає, з яких джерел організм буде черпати енергію в стресових ситуаціях – з жирів, вуглеводів або білків.

Як кортизол впливає на вагу

Надмірний рівень кортизолу може стати причиною появи жирових відкладень в області талії. Саме цей стан називають таким терміном, як "кортизоловий живіт".

Лікарка Світлана Павлюк зазначає, що однією з причин появи надмірних жирових відкладень на животі є стрес.

Під дією стресу виробляється гормон кортизол, який впливає на збільшення вісцерального жиру. Такий живіт часто називають кортизоловим, або стресовим чи гормональним,

– зазначає ендокринологиня.

За її словами, тут також можна говорити і про психосоматику: під час стресу жир на животі виступає як рятівне коло, що створює навколо його володарки подушку безпеки.

Що вам слід знати про кортизол

Не слід відразу вважати, що кортизол – це поганий гормон. Насправді він важливий і потрібний нашому організму і бере участь у багатьох процесах.

Кортизол – головне Кортизол – глюкокортикоїдний стероїдний гормон, виробляється наднирниками і є життєво необхідним для здійснення багатьох біохімічних реакцій.

Кортизол звужує судини, регулює рівень глюкози в крові, підтримує стабільність нервової системи, захищає від інфекцій, забезпечує кращу роботу печінки та головного мозку, контролює артеріальний тиск.

Ознаки підвищеного рівня кортизолу

Лікарка пояснила, що надлишок кортизолу на тлі регулярних переживань осідає у вигляді жиру на животі, адже ця область у 4 рази чутливіша до кортизолу, ніж жирові клітини в інших частинах тіла.

збільшення обсягу живота;

тонкі кінцівки (відносно живота);

горб із наростом жирової тканини в області спини;

розтяжки на животі;

мікрогематоми та гематоми.

Та річ не лише у фігурі, це лише сигнал організму про допомогу. Адже високий рівень кортизолу підвищує ризики діабету; ослабллює імуннну систему; викликає відчуття хронічної втоми, депресії, проблеми зі сном та збої у роботі серця та судин.

Кортизоловий живіт – це буквально відповідь організму на надмірне вироблення гормону стресу та один з наслідків підвищеного рівня кортизолу.

Окрім стресу на появу "гормонального" живота впливає:

надмірне споживання кави;

відсутність фізичних навантажень;

брак сну;

голодування чи надмірні навантаження.

Як позбутись кортизольного живота

Лікарка наголосила, що схуднути тільки в ділянці талії неможливо, знижувати вагу треба планомірно, замінюючи жирову тканину на м'язову. Водночас Світлана Павлюк назвала ключові кроки, які допоможуть зменшити об'єми живота.

Як "прибрати" живіт: