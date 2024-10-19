Вызывает опасения: ученые раскрыли, как корпорации влияют на испытания лекарств против рака

Сейчас нарастает влияние корпораций на испытания лекарств, в частности против рака. Ученые отметили, что это может быть как хорошей, так и очень плохой новостью.

Исследователи из Комплексного онкологического центра Линебергера при Университете Южной Калифорнии рассказали, что доминирование спонсируемых клинических исследований против рака вызывает опасения у экспертов. Об этом пишет News Medical.

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Риски влияния компаний на исследования лекарств

С 2018 по 2022 год количество участников исследований, финансируемых промышленностью, увеличилось в восемь раз по сравнению с федеральными исследованиями.

Доктор медицинских наук Яра Абду и ученый Норман Э. Шарплесс считают это одновременно хорошей и плохой новостью. Положительной стороной финансирования от промышленности является то, что разработка методов лечения рака все же ускорилась.

Однако плохо то, что спонсируемые промышленностью испытания часто сосредоточены исключительно на разработке новых лекарств и методов лечения, игнорируя другие важные области исследований. В частности те, что направлены на менее агрессивные методы лечения.

Также сейчас федеральное финансирование особенно отстает в таких сферах, как профилактика рака, скрининг и устранение неравенства в здравоохранении. И эти недостатки могут оставить основные группы пациентов без доступа к жизненно важным достижениям науки.

Абду объяснил, что такой дисбаланс может подорвать устойчивость долгосрочных испытаний и ограничить пользу для различных категорий онкологических больных.

Также длительный застой в федеральной поддержке может навредить развитию будущих лидеров в области исследований рака, ограничивая их навыки и связи, необходимые для успеха.

Растущий дисбаланс между промышленным и федеральным финансированием исследований в области рака является риском для разнообразия и даже эффективности будущих методов лечения. Если эта тенденция сохранится, важнейшие области исследований, особенно те, которые не рассматриваются частными компаниями как финансово прибыльные, могут пострадать от недостаточного финансирования и одновременно лишить миллионы людей надежды на лечение,

– говорится в сообщении.

В своей публикации Абду и Шарплесс не только осветили проблему, но и предложили план действий, как можно исправить ситуацию.