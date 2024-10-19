Викликає побоювання: вчені розкрили, як корпорації впливають на випробування ліків проти раку

Наразі наростає вплив корпорацій на випробування ліків, зокрема проти раку. Науковці зазначили, що це може бути як хорошою, так і дуже поганою новиною.

Дослідники з Комплексного онкологічного центру Лінебергера при Університеті Південної Каліфорнії розповіли, що домінування спонсорованих клінічних досліджень проти раку викликає побоювання в експертів. Про це пише News Medical.

Дивіться також Дві сім'ї втратили рідних в один день та дали згоду на донорство: це врятувало 6 життів

Ризики впливу компаній на дослідження ліків

З 2018 по 2022 рік кількість учасників досліджень, що фінансуються промисловістю, збільшилася у вісім разів порівняно з федеральними дослідженнями.

Доктор медичних наук Яра Абду і вчений Норман Е. Шарплесс вважають це одночасно хорошою і поганою новиною. Позитивною стороною фінансування від промисловості є те, що розробка методів лікування раку все ж пришвидшилась.

Однак погано є те, що спонсоровані промисловістю випробування часто зосереджені виключно на розробці нових ліків і методів лікування, ігноруючи інші важливі галузі досліджень. Зокрема ті, що спрямовані на менш агресивні методи лікування.

Також наразі федеральне фінансування особливо відстає в таких сферах, як профілактика раку, скринінг та усунення нерівності в охороні здоров'я. І ці недоліки можуть залишити основні групи пацієнтів без доступу до життєво важливих досягнень науки.

Абду пояснив, що такий дисбаланс може підірвати стійкість довгострокових випробувань і обмежити користь для різних категорій онкологічних хворих.

Також тривалий застій у федеральній підтримці може нашкодити розвитку майбутніх лідерів у галузі досліджень раку, обмежуючи їхні навички та зв'язки, необхідні для успіху.

Зростаючий дисбаланс між промисловим і федеральним фінансуванням досліджень у галузі раку є ризиком для різноманітності і навіть ефективності майбутніх методів лікування. Якщо ця тенденція збережеться, найважливіші галузі досліджень, особливо ті, які не розглядаються приватними компаніями як фінансово прибуткові, можуть постраждати від недостатнього фінансування і водночас позбавити мільйони людей надії на лікування,

– мовиться в повідомленні.

У своїй публікації Абду і Шарплесс не лише висвітлили проблему, а й запропонували план дій, як можна виправити ситуацію.