Есть смертельные случаи, – врач-инфекционист о распространении гриппа и COVID-19 в Украине

Коронавирус никуда не делся, угроза заболеть COVID-19 в Украине до сих пор остается. Количество случаев заболевания на самом деле может быть больше официальной статистики.

Еженедельно в Украине умирает от 50 до 70 человек из-за заболевания коронавирусом. Об этом 24 Каналу рассказал врач-инфекционист Федор Лапий.

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Ситуация с коронавирусом

Более 85% погибших в результате COVID-19 приходится на пожилых украинцев. Речь идет о возрастной группе людей более 60 лет.

Есть смертельные случаи среди детей, они действительно редки. Но если брать еще один важный показатель – около 3 тысяч госпитализированных еженедельно мы имеем в Украине,

– сообщил врач-инфекционист.

Кроме того, он добавил, что в мире также ощущают увеличение количества заболеваний коронавирусом. Так, в Соединенных Штатах волна заболеваний коронавирусом набирает новые обороты.

Новую вспышку COVID-19 в стране спровоцировали вариант коронавируса Омикрон и субвариант ХВВ.1.5. Последний, начиная с декабря 2023 года, составляет около 40% из всех вариантов.

Лапий рассказал о распространении гриппа и COVID-19: смотрите видео

Грипп усложняет ситуацию в стране

В Украине доступны вакцины против коронавируса 3 производителей. Поэтому украинцы могут выбирать, какой вакциной привиться. Более того, научные данные подтверждают эффективность так называемых смешанных схем вакцинации.

Вакцинация продолжается не только от COVID-19, но и от гриппа,

– подчеркнул врач-инфекционист.

Он пояснил, что прогнозы по поводу твиндемии, то есть одновременной эпидемии гриппа и коронавируса, начинают оправдываться. Несмотря на то, что Омикрон легче переносится, чем предыдущие варианты возбудителей COVID-19, ситуацию усугубляет именно грипп. Ведь фактически 2 сезона гриппа мы "прогуляли".

Лапий отметил, что в стране сейчас очень много случаев гриппа. Кроме того, предположительно в ближайшее время можно ожидать следующую волну и COVID-19, и гриппа.

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"В конце января у нас будет ухудшение ситуации", – подытожил врач-инфекционист.

Почему в этом году сезон гриппа начался раньше

Строгие ограничения, связанные с коронавирусом, подавляли и распространение гриппа в Украине. Речь идет о масочном режиме, дистанционном обучении и ограничении пребывания населения в общественных местах и т.д.

Обычно волна заболевания гриппом в Украине приходится на декабрь – февраль. Однако в этом году сезон гриппа начался раньше – еще в октябре.

Сейчас он очень распространяется, поскольку мы пропустили два сезона и несколько расслабились,

– заметил Лапий.