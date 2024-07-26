Как избавиться от тяги к сладкому: назвали еду, которую стоит добавить в рацион
26 июля 2024, 21:44Читати новину українською
Источник:Gloucestershire Live
Порой бывает сложно контролировать желание съесть что-то сладенькое. И если по тем или иным причинам, вы пытается ограничивать его потребление, у нас для вас хорошие новости - попробуйте добавить в свой рацион ферментированную пищу.
Дело в том, что научные исследования подтверждают, что тягу к сладкому определяет кишечный микробиом.
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Ферментированные продукты – что это
Ферментированные продукты – это продукты, которые изготавливаются путем ферментации, процесса, во время которого микроорганизмы (бактерии, дрожжи или грибы) разлагают сложные вещества в простые.
Конечно, этот способ приготовления может менять вкус, текстуру и пищевые свойства продукта, но такие продукты достаточно вкусные и полезные.
Живые ферментированные продукты всегда непастеризованные.
Какие продукты являются ферментированными:
- квашеные овощи;
- кефир;
- некоторые сыры;
- комбуча.