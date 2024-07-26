Как избавиться от тяги к сладкому: назвали еду, которую стоит добавить в рацион

26 июля 2024, 21:44
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Источник:

Gloucestershire Live

Порой бывает сложно контролировать желание съесть что-то сладенькое. И если по тем или иным причинам, вы пытается ограничивать его потребление, у нас для вас хорошие новости - попробуйте добавить в свой рацион ферментированную пищу.

Дело в том, что научные исследования подтверждают, что тягу к сладкому определяет кишечный микробиом.

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Ферментированные продукты – что это
Ферментированные продукты – это продукты, которые изготавливаются путем ферментации, процесса, во время которого микроорганизмы (бактерии, дрожжи или грибы) разлагают сложные вещества в простые.

Конечно, этот способ приготовления может менять вкус, текстуру и пищевые свойства продукта, но такие продукты достаточно вкусные и полезные.

Живые ферментированные продукты всегда непастеризованные.

Какие продукты являются ферментированными:

  • квашеные овощи;
  • кефир;
  • некоторые сыры;
  • комбуча.
Автор: Анастасія Лукашевська