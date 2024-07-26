Як позбутися тяги до солодкого: назвали їжу, яку варто додати в раціон
26 липня 2024, 21:44Читать новость на русском
Джерело:Gloucestershire Live
Часом буває складно контролювати бажання з'їсти щось солоденьке. І якщо з тих чи інших причин, ви намагається обмежувати його споживання, маємо для вас гарні новини - спробуйте додати до свого раціону ферментовану їжу.
Річ у тім, що наукові дослідження підтверджують, що тягу до солодкого визначає кишковий мікробіом.
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Ферментовані продукти – що це
Ферментовані продукти – це продукти, які виготовляються шляхом ферментації, процесу, під час якого мікроорганізми (бактерії, дріжджі або гриби) розкладають складні речовини в простіші.
Звісно, цей спосіб приготування може змінювати смак, текстуру та харчові властивості продукту, але такі продукти досить смачні і корисні.
Живі ферментовані продукти завжди непастеризовані.
Яка продукти є ферментованими:
- квашені овочі;
- кефір;
- деякі сири;
- комбуча.