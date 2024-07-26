Як позбутися тяги до солодкого: назвали їжу, яку варто додати в раціон

26 липня 2024, 21:44
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Джерело:

Gloucestershire Live

Часом буває складно контролювати бажання з'їсти щось солоденьке. І якщо з тих чи інших причин, ви намагається обмежувати його споживання, маємо для вас гарні новини - спробуйте додати до свого раціону ферментовану їжу.

Річ у тім, що наукові дослідження підтверджують, що тягу до солодкого визначає кишковий мікробіом.

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Ферментовані продукти – що це
Ферментовані продукти – це продукти, які виготовляються шляхом ферментації, процесу, під час якого мікроорганізми (бактерії, дріжджі або гриби) розкладають складні речовини в простіші.

Звісно, цей спосіб приготування може змінювати смак, текстуру та харчові властивості продукту, але такі продукти досить смачні і корисні.

Живі ферментовані продукти завжди непастеризовані.

Яка продукти є ферментованими:

  • квашені овочі;
  • кефір;
  • деякі сири;
  • комбуча.
Автор: Анастасія Лукашевська