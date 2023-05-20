Кому нельзя пить коровье молоко и какие существуют альтернативы

Есть несколько групп людей, которым не рекомендуется потребление коровьего молока. Это могут быть как заболевание, так и особенности обмена веществ.

Кому нельзя пить молоко

Коровье молоко не рекомендуется пить взрослым с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с нарушением обмена липидов. Людям с сахарным диабетом его можно употреблять в минимальных количествах.

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Кроме того, если вы хотите похудеть, следует ограничивать употребление молочных продуктов.

Детям с доказанной аллергией на белок коровьего молока, первичной лактозной недостаточностью, диабетом, ожирением его нельзя пить.

Откуда получить кальций и микроэлементы, если не из коровьего молока

Несмотря на то, что многие считают молоко "звездой" рациона и у него действительно много полезных свойств, его можно заменить другими продуктами:

Зеленые овощи – хороший источник кальция и железа. К примеру, это брокколи, шпинат, капуста, зеленый горошек, руккола, зеленый салат.

Тофу – это соевый продукт, который может быть богат кальцием. Однако важно убедиться, что вы выбираете обогащенный кальцием тофу.

Морепродукты – ракообразные, мидии, креветки, устрицы.

Семена и орехи – амарант, чиа, лен, кунжут, миндаль, кешью, фисташки.

Фрукты – апельсины, финики и сушеные инжиры содержат небольшое количество кальция.

Если вы или ваши дети любите молоко и у вас нет противопоказаний к его употреблению – пейте его на здоровье. Но если в семейной истории есть аллергия, сердечно-сосудистые заболевания, диабет или родители с детства плохо переносят молочные продукты, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Важно питаться сбалансировано, не "демонизировать" конкретный продукт, но и не считать его суперфудом.